Kayseri Güneşspor İlk 3 Maçtan Galibiyetle Ayrıldı
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Güneşspor, ligde oynadığı ilk 3 maçı da kazanarak 9 puanla zirvede yer alıyor.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Güneşspor, ligde oynadığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Güneşspor yoluna kayıpsız ilerliyor. Yeni sezonda geride kalan ilk 3 haftada oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla zirvede yer alan Güneşspor, hedefine adım adım ilerliyor. Kırmızı beyazlılar hafta sonu oynadığı maçta rakibi Özvatan Gençlikspor'u ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sezona deplasmanda Bünyan Belediyespor'u 4-1 yenerek başlayan kırmızı beyazlılar, 2. haftada Gaziosmanpaşaspor'u 2-1 mağlup oldu. Ligin 3. haftasında rakibi Özvatan Gençlikspor'u 2-0 yenen Güneşspor, yoluna namağlup ilerliyor. Güneşspor, ligin 4. haftasında Pazar günü Palasspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ