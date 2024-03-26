Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Türkiye Badminton Şampiyonu

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Giresun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Badminton Birinciliği müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Gençler Türkiye Badminton Birinciliği müsabakaları 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Giresun'da düzenlendi. 19 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ