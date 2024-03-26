Kayseri'de Seçim Nedeniyle Pazar Günü Futbol Maçları İptal Edildi

Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu oynanacak olan amatör futbol maçlarının programını açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak olan seçim nedeniyle şehirde pazar günü maç oynatılmayacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği, haftalık olarak yayımladığı maç programında pazar günü yapılacak olan seçimleri dikkate aldı. Pazar günü şehirde hiçbir futbol maçı oynatılmazken, U17 Ligi ve U15 Ligleri 30 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Kayseri 2. Amatör Küme ise bir hafta kaydırıldı. Öte yandan Futbol İl Temsilciliği U17 ve U15 Liglerini 01 Nisan Pazartesi günü de oynatacak. - KAYSERİ