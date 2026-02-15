Haberler

Kayseri'de "Erciyes Kış Spor Festivali" düzenleniyor

Kayseri'de 'Erciyes Kış Spor Festivali' düzenleniyor
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Spor Festivali düzenliyor. Etkinlikte yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Spor Festivali gerçekleştiriyor.

Spor AŞ ve Erciyes AŞ'nin düzenlediği, Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ'nin desteklediği etkinlik, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılıyor.

Festival kapsamında "ip üstünden yürüyüş", "balon voleybolu" gibi yarışmalar düzenlendi.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilen festivalde, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Festival, karda yakar top, çuval yarışı, halat çekme ve akşam gerçekleştirilecek gece kayağı gösterisinin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

