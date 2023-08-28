Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası Sonuçlandı

Kayseri'de 32 sporcunun mücadele ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

Kentte bulunan bir bilardo salonunda 32 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Yapılan müsabakalar sonunda Gökhan Kadıoğlu 1., Serkan Can 2., Volkan Salman 3., Mehmet Güngör ise 4.oldu.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ