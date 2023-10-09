Kayseri 1. Amatör Küme 2. Hafta
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda ligin 2. haftasında Buğdaylıspor ile Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda ligin 2. haftasında Buğdaylıspor ile Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. İki takım haftayı 1'er puanla kapattı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Halit Karacabay, Hamza Yıldız, Ebubekir Çolak
Buğdaylıspor: Ömer Poyraz, M. Ali Bahçeci, Serhat Özdemir, Ferhat Sönmez, M. Kerem Demirel, M. Tolga Şahin, Hafız Türkmen, Ahmet Arsoy, Kaan Çakır (Abdullah Yakut dk.46), Osman Sezen (Ömer Tan dk.46), Muammer Yeşil (Abdi Can İlkan dk.80)
Yahyalı Gençlerbirliği: Fatih Alıcı, Kadir Özkan, Mirkan Yıldırım (Ömer Şahin dk.60), Ali Eren Güçlü, Hasan Akkuş, Okan Koyuncu, Hasan Akkuş (Fatih Biçici dk.77), Hakan Firez, Ramazan Demirel, Mustafa Özkan (Osman Çelik dk.75), İsa Can Kara
Goller: Ahmet Arsoy (dk.15. dk. 70) (Buğdaylıspor), Hakan Firez (dk.60 ve dk. 90) (Yahyalı Gençlerbirliği) - KAYSERİ