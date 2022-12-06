Katar'da kıyafetiyle ortalığı karıştıran modelden, Japonları çıldırtan paylaşım

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, Japonya'yı penaltı atışları sonrası yenerek turnuva dışına itti. Katar'daki paylaşımları sonrası hapisle tehdit edilen ve ülkeyi terk etmesi yönünde çağrılar yapılan Hırvat model Ivana Knoll, bu kez de Japon taraftarları kızdırdı. Ünlü modelin mücadele öncesinde sosyal medya hesabından, "Bugün menümüzde Japon Suşi'si var." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım Japonların tepkisini çekti.

Hırvatistan ile Japonya, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatlar kazanırken, ünlü model Ivana Knoll'un maç öncesi paylaşımları ses getirdi.

KATAR'DA TEHDİT EDİLDİ

Dünya Kupası'nın başından bu yana yaptığı paylaşımlarla Katar'da ortalığı karıştıran Hırvat model Ivana Knoll, ülkede daha önce hapse atılmakla tehdit edilmişti. Ülkeyi terk et çağrıları yapılan ünlü model, son olarak Japonya'yı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

JAPONYA SİZİN İÇİN

Hırvatistan'ın Japonya'yı penaltı atışları sonrası yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma öncesi Ivana Knoll sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Ünlü modelin, "Bugün menümüzde Japon Suşi'si var. Japonya sizin için." notunu yazarak suşi yediği anları paylaşması Japon taraftarları sinirlendirdi.