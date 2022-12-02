Katar'da ortalığı karıştıran Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü birbirine kattı

2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamadı ve turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonunda oldukça sinirli olan Alman taraftarlar, tribünde Mesut Özil posteri açan insanlara saldırdı.