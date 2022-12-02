Katar'da ortalığı karıştıran Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü birbirine kattı
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2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamadı ve turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonunda oldukça sinirli olan Alman taraftarlar, tribünde Mesut Özil posteri açan insanlara saldırdı.
Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti. Panzerler, Japonya'nın İspanya'yı yenmesi sonrası grupta 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Büyük yıkım yaşayan Alman taraftarlar, tribünde gerginlik çıkardı.
JAPONYA, ALMANYA'YI EVE YOLLADI
Almanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya, 4-2 kazanmasına rağmen Japonya'nın İspanya karşısındaki sürpriz galibiyetiyle gruptan çıkamadı.
MESUT ÖZİL POSTERİNİ GÖRÜNCE ÇILDIRDILAR
Karşılaşma sonrası sinirden adeta çıldıran Alman taraftarlar ise tribünde gerginlik çıkardı. Mesut Özil posteri açan insanlara saldıran Almanlar, posteri yırtmaya çalıştı. Olaylar çok büyümeden sona erdi.