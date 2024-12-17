Kastamonuspor, Bodrum FK hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Trendyol Süper Lig ekibi Bodrum FK'yı Gazi Stadyumu'nda konuk edecek olan Kastamonuspor'un Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "Maç günü aynı saatte AVM'deki insan sayısı stattakinden daha fazla" dedi.

GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın saat 13.00'te Gazi Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig temsilcisi Bodrum FK'yı ağırlayacak. İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren GMG Kastamonuspor, karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Adem Çağlayan, taraftarlardan destek istedi.

"Türkiye Kupası'nda az süre alan arkadaşlarımıza şans vereceğiz"

Türkiye Kupası'nda az süre alan futbolculara şans vereceklerini söyleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "Biz iki platformda da iddialı olup yolumuza devam edebiliriz. Ama coğrafi konumumuz buna müsaade etmiyor. Çünkü bizim en kötü deplasmanımız 3 gün sürüyor. Türkiye Kupası'na da devam ettiğimiz zaman gruplar olacak. Üç tane en az maç oynamak zorunda kalacağız. Döneceğiz. Oraya git. İki gün, üç gün orada mesai harca gel. Tekrar içeride maç oyna. Sonra tekrar git Türkiye Kupası'na devam et. Türkiye Kupası'nda az süre alan arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Oyuncu grubumuza güveniyoruz. Ama bazı oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz. Çünkü Okan, Erkan, İsmail Beykoz maçında olmayacak isimler. Onun için Ankara Demirspor maçının bir tık üstünde bir kadroyla çıkıp oynayacağız. Oyuncular doğru reaksiyon gösterir, maçın sonunda da galip gelirlerse mutlu oluruz, devam ederiz. Planlamasını ondan sonra yaparız. Ama şu an planlarımız içerisinde Türkiye Kupası yok. Beykoz maçı ise zorlu geçecek. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu grubuna sahipleri. Maçın favorisi inşallah kağıt üzerinde de biz olacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Puan kayıpları sadece bizden kaynaklanmıyor"

Ligde yaşadıkları sorunlara da değinen Çağlayan, sezon başında belirledikleri plan kapsamında lig boyunca oynanacak maçlarda 2 puan ortalamasının altına düşmemeyi hedeflediklerini belirterek, şu ana kadar oynanan müsabakalarda 2.1 puan ortalaması elde ettiklerini kaydetti.

Son 5 haftadaki karşılaşmalarda takımda bir düşüşün yaşandığını söyleyen Çağlayan, "Bu futbolun doğasında var. Ancak totale baktığımız zaman puan kaybettiğimiz maçlarda sadece bizden ve oyuncularımızdan kaynaklanan durumlar söz konusu değil. Karaköprü maçında verilmeyen penaltımız var. Altınordu maçında verilmeyen iki penaltımız var. Sarıyer maçında rakibe verilmesi gereken bir kırmızı kart ve bir penaltı var. Kırklarelispor maçı belki kulüplerin başına 10 senedir gelecek bir maç. Çok üstün oynadığınız maçta penaltı kaçırıyorsunuz. Dönen gol oluyor. Akabinde maç farklı bir şekilde sonuçlanıyor. İskenderun maçında keza aynı hakem hataları. Sadece olaylar bizden kaynaklanmıyor. Puan kaybettiğimiz maçlarda genel bir olgu üzerinden gidiyoruz. Biz şu an geldiğimiz noktada daha iyi olabilir miydik? Daha farklı bir pozisyonda olabilir miydik? Kesinlikle olabilirdik ama bu durumlar bizi çok etkiliyor" diye konuştu.

"Bu sezon bittiği zaman bu takım bir üst lige çıkacak, biz buna inanıyoruz"

Kastamonuspor'un lig sonunda bir üst tura çıkacağına inandıklarını söyleyen Çağlayan, "Biz, burada kendi başımıza bırakılmış bir oyuncu topluluğu ve teknik ekibiz. Antrenmanımızı ziyarete gelen bir taraftar grubu görmedim. Şehrin bu konuyla alakalı sinerjisinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Sadece hafta sonları maçlara geliyorlar. Orada istediğimiz enerjiyi alabiliyor muyuz? Kesinlikle alamıyoruz. Erzincanspor maçında takım kaptanı oyunun doğru bir şekilde kurulması için kaleciye pas veriyor. Çünkü orada bir baskı var. Tribünlerde yuhalanıyor. Biz sadece insanları eğlendirmek için yapamayız bu sporu. Doğru bir iş yapmak istiyoruz. Doğru bir oyun planımız var. Şu an taraflı, tarafsız, rakiplerimiz maçtan sonra rakiplerin başkanları, teknik direktörleri, kimle oynarsak oynayalım, içeride, dışarıda 'hocam hiç bu kadar ezilmedik, çok muazzam bir oyun var sahada' derken biz burada bazılarını mutlu edemiyoruz. Bu grup tamamen bizim enerjimizi almaya yönelik. Bir taraftar grubu var, her hafta maç başlarken eleştiriye başlıyorlar, maç bitinceye kadar. Adamların futbolla bir işi yok. Bazılarının kötü niyetli olduklarını bazılarının da birilerinin komutuyla hareket ettiklerini düşünüyoruz. Geçen sezon ilk yarıyı 7 puan önde bitirmiş, sonradan 7-8 puan geriye düşmüş bir Kastamonuspor vardı. Futbolun gerçekten öyle bir şey olmadığını idrak etmeleri lazım. Şu anda 6 puan gerideyiz ama bu bizim şampiyonluktan uzaklaştığımız anlamına gelmiyor. Çünkü oynanması gereken 18 tane daha maç var. Biz yine söylüyoruz, bu sezon bittiği zaman bu takım bir üst lige çıkacak" şeklinde konuştu.

Taraftarın istifa çağrısına da cevap veren Çağlayan, "Şu an biz şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Maç bitiyor, 'istifa, istifa, istifa' Ben burayla anlaştığım zaman sözleşmeme hiçbir madde yazdırmadım. Kulüp tek taraflı benim sözleşmemi fesih edebilir. Bizler burada karar verirken sadece sağlıklı kararlar vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Maç günü aynı saatte AVM'deki insan sayısı stattakinden daha fazla"

Maç oynadıkları saatlerde alışveriş merkezlerindeki insan sayısının stattaki taraftardan daha fazla olduğunu belirten Çağlayan, "Oyuncular, teknik ekip, kendi başına bir şehrin mücadelesini veriyor. Kendi camiamızı katmıyorum. Halkla alakalı. Bu sinerjiyi hep beraber atmamız gerekiyor. Biz de bir şeyler görmek istiyoruz. 3 hafta seyircisiz oynama cezasının ardından Sarıyer maçına taraftar gelmiyor. Erzincan maçına 400 kişi geliyor. Ama sosyal medyada 2 bin - 3 bin tane olumsuz yorum var. Gerçekten bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Maç günleri stadyumda boş yerin olmaması gerekiyor. Maç günü aynı saatte AVM'deki insan sayısı stattaki insan sayısından daha fazla" dedi.

"Antrenman yapamadan maça çıkıyoruz"

GMG Kastamonuspor oyuncularından Cumali Bişi ise, "Genel olarak baktığımızda son 5 haftada yaşanan puan kayıplarının birçok nedenini sayabilirim. Ama sonuçta futbol sonuç oyunudur. Dışarıdaki taraftar neden alınmadığına bakar. Ancak biz de neden içeride bu kadar iyi oynayıp da kaybettiğimize üzülüyoruz. Aradaki fark çok önemli. Ama genele yaydığımız zaman, sayın başkanımız Cengiz Aygün, Sportif Direktörümüz Abdülaziz Solmaz, personelimiz ve sadece biz varız. Büyük şehirlerde de oynadım. Ne alisi eksik, ne siyasetçileri ne bürokratı eksik olurdu ne de antrenman sahasında bir problem olurdu. Hep birlikte bir başarı istiyorsak bunu sadece içerideki oyuncuların üzerine, sorumlu hocaya veya Cengiz Aygün'e bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

Antrenman sahalarının sıkıntılı olduğunu söyleyen Bişi, "Pas yapabilme, bitiricilik ve final pası atabilecek kabiliyette muazzam oyunculara sahibiz. Ama antrenman yapamadan maça çıkıyoruz. Bizim oynadığımız oyunun hakkı şu an olduğumuz konum asla değil. Geldiğimiz noktada çok başarılı bir ekip olduğumuza inanıyorum. Ne kişilik olarak ne de karakter olarak tek bir problemimiz yok. Bizi şu anda ayakta tutan en büyük şeylerden birisi de budur. Cengiz Başkan'a olan inancımız, içerideki birlikteliğimiz, sahaya çıktığımızda bütün takım arkadaşlarımızın kavgada bir olması, üzüntüde bir olması, sevinçte bir olması. Bu kolay kolay hiçbir takımın içinde olamayacak bir şeydir. Bizim şu anda en büyük artımız ve sonuca bizi ulaştırabilecek şey budur. Bunun da bozulacağına asla inanmıyorum. Çünkü bozuk adam yok" dedi. - KASTAMONU