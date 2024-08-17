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Kastamonulu Genç Sporcu Hamza Eren Göksu, Yeni Bir Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

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Kastamonu'da dört farklı branşta başarılı olan 18 yaşındaki sporcu Hamza Eren Göksu, yeni bir dünya şampiyonluğu kazanmak istiyor. Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında dereceleri bulunan genç sporcu, 23 Ağustos'ta Macaristan'da düzenlenecek olan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kastamonu'da aynı anda dört branşta sporla ilgilendiği için "Atom Karınca" lakabıyla anılan 18 yaşındaki Kastamonulu sporcu Hamza Eren Göksu, derecelerine yeni bir dünya şampiyonluğu eklemek istiyor.

Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşında çalışmalarını sürdüren Leon Spor Kulübü sporcusu Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde 7 yıldır sporla uğraşıyor. Hamza, 4 farklı branşta 10 Türkiye, 3 Balkan, 1 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğuyla dikkati çekiyor.

Şampiyonluklarına bir yenisini eklemek isteyen genç sporcu, 23 Ağustos'ta Macaristan'da başlayacak olan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor.

Hamza Eren Göksu, AA muhabirine muaythai, kick boks, wushu branşlarında 10 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu hatırlattı.

Kick boksta 2 dünya şampiyonluğu ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu aktaran Hamza Eren Göksu, "Geçen yıl ülkemizin 100. yıl dönümünde kick boksta Avrupa, muaythaide dünya şampiyonu oldum. Wushuda 3 Balkan şampiyonluğum var." dedi.

Hedeflerinin olduğunu vurgulayan Göksu, "Macaristan'da yapılacak şampiyonlukta unvanımı koruyup, yeni bir dünya şampiyonluğunu ülkemize getirip, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Leon Spor Kulübü antrenörü Eldar Elizade ise Hamza ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamza'nın önemli başarıları var. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları var. Kendisi muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında çalışıyoruz. O dönem hangi şampiyona varsa çalışmalarımızda ona ağırlık veriyoruz. Çok yetenekli ve özel bir çocuk. Çok sayıda rakibini yenerek Macaristan'daki dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Zorlu bir şampiyona olacak ama bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam."

Kaynak: AA / Spor

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