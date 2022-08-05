Kastamonu spor haberleri: 12. TransAnatolia yarışlarına 84 araç katılacak - Haberler

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Kastamonu spor haberleri: 12. TransAnatolia yarışlarına 84 araç katılacak

Kastamonu spor haberleri: 12. TransAnatolia yarışlarına 84 araç katılacak

Kastamonu haberleri: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle bu yıl 12. kez düzenlenecek TransAnatolia'ya motosiklet, quad, SSV, otomobil, kamyon kategorilerinde 56 ralli, 28 raid olmak üzere toplam 84 araç katılacak.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle bu yıl 12. kez düzenlenecek TransAnatolia'ya motosiklet, quad, SSV, otomobil, kamyon kategorilerinde 56 ralli, 28 raid olmak üzere toplam 84 araç katılacak.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, organizasyona bu yıl Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Avustralya'dan da katılım olacak.

Başlangıç seremonisi, 20 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Hatay Expo'da yapılacak yarışta, saat 18.15'de ise Expo'21 Hatay sıralama etabı gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar 21 Ağustos günü Karatepe Aslantaş Milli Parkı hedefiyle yola çıkıp, bu rota üzerinde Amanos Dağları'nın zirvelerinden geçerek, 2 bine 300 metrelik zirveleri aşıp Kayseri'ye ulaşacak. Yarışın devamında Kayseri'den start alan yarışmacıların diğer günkü hedeflerinde Aladağlar olacak.

Katılımcılar, Bolkar Dağları, Tuz Gölü etabından sonra Haymana'daki kamp alanına ulaşacak.

Organizasyona katılan sporcular, 27 Ağustos'ta Haymana'dan Eskişehir'e hareket ederek yarışı tamamlayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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