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Kartal'dan tatsız başlangıç! Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu

Kartal'dan tatsız başlangıç! Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Daha önce oynadığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı takım, bu sezon ilk kez bir resmi maçı kaybetti. Kartal, ikinci haftada Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak turnuvanın lig etabına kayıpla başladı.

ONANA VE MUSTAFA ERHAN SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de 2 sürpriz yaptı. Hollandalı çalıştırıcı ideal 11'inden Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek başlattı. Van Bronckhorst, bu 2 ismin yerine Jean Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Ajax karşısına çıktı.

Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu

FITZ-JIM PERDEYİ AÇTI

Maçta baştan sonra etkili olan taraf olan Ajax, 31. dakikada Kian Fitz-Jim'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devreye 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle gidildi.

AJAX'TAN 4 DAKİKADA 2 GOL

Etkili oyununu karşılaşmanın ikinci yarısında da sürdüren Hollanda temsilcisi, 4 dakikada 2 gol birden buldu. 51. dakikada Mika Marcel Godts ile 2-0'u bulan Ajax, 55. dakikada da Kenneth Taylor ile farkı 3'e çıkardı.

Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu

GODTS İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 73. dakikasında Mika Marcel Godts, bir kez daha ağlarımızı buldu ve kendisinin ikinci, takımının ise 4. golünü kaydetti. Bu golle birlikte 4-0 bulan Ajax, sahadan da aynı skorla galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 kaybederek bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı. Ajax karşılaşmasından önce tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu

SIRADAKİ RAKİP

Ajax'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne ağır kayıpla başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşma, 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Ajax ise aynı Slavia Prag deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (4)

Zeki Anti:

Beşiktaşın yokuş aşağı inmeye başlayacağının sinyalini veren maç oldu. GS'yi süper kupada farklı yenince bir şey olduğunu düşünenler ligde gs ile karşılaşınca bakalım ne diyecekler.

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EFTAL ALTINSOY:

Bu takımin başarılı olmayacağı bes belli duruyor benim gördüğüm oyunu Beşiktaş yetkilileri görmüyormu rahicca bitik orta saha yok defans çok zayıf karşı kaleye gidemiyor takım acil oyuncu lazım bu takima

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Bahtsız Bedevi:

Kimsenin söyleyemediğini Ajax suratımıza çarptı. Henüz birşey oynadığımız yok

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Kemal A55:

Teknik direktöre yazar bugün ajaxın teknik direktörü farkını ortaya koydu altyapı oyuncularını iyi kullandı

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