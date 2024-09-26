Kartal'dan tatsız başlangıç! Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak turnuvanın lig etabına kayıpla başladı.

ONANA VE MUSTAFA ERHAN SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de 2 sürpriz yaptı. Hollandalı çalıştırıcı ideal 11'inden Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek başlattı. Van Bronckhorst, bu 2 ismin yerine Jean Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Ajax karşısına çıktı.

FITZ-JIM PERDEYİ AÇTI

Maçta baştan sonra etkili olan taraf olan Ajax, 31. dakikada Kian Fitz-Jim'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devreye 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle gidildi.

AJAX'TAN 4 DAKİKADA 2 GOL

Etkili oyununu karşılaşmanın ikinci yarısında da sürdüren Hollanda temsilcisi, 4 dakikada 2 gol birden buldu. 51. dakikada Mika Marcel Godts ile 2-0'u bulan Ajax, 55. dakikada da Kenneth Taylor ile farkı 3'e çıkardı.

GODTS İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 73. dakikasında Mika Marcel Godts, bir kez daha ağlarımızı buldu ve kendisinin ikinci, takımının ise 4. golünü kaydetti. Bu golle birlikte 4-0 bulan Ajax, sahadan da aynı skorla galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 kaybederek bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı. Ajax karşılaşmasından önce tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

SIRADAKİ RAKİP

Ajax'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne ağır kayıpla başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşma, 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Ajax ise aynı Slavia Prag deplasmanına gidecek.