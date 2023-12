Karslı Kick Boksçular Gürcistan'da 12'de 12 Yaptı

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na 12 sporcuyla katılan Kars ekibi, 12'de 12 yaparak adeta rüzgar gibi esti. Kick Boks Kars İl Temsilcisi, Doğu Anadolu Bölge üyesi ve Profesyonel Sporcular Türkiye Başkanı Serkan Timuroğlu, şampiyonları 10 yıllık, parçalanmaya yüz tutmuş koruma ekipmanı olan "Lapa"larla çalıştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Aralık ayının ilk haftası Tiflis'te düzenlenen ve 7 ülkenin katıldığı şampiyonaya 6'sı kız toplam 12 sporcu ile eşlik eden Karslı sporcular, 8 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyaya alarak 12'de 12 yaptı. Kars'a dönüşlerinde kendileri için hazırlanan şampiyonluk pastasını kesen sporcular hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, iş insanlarından ve devlet büyüklerinden destek istedi. Sporcularından önümüzdeki süreçte İran ve Ukrayna'da düzenlenecek müsabakalarda da üstün başarı beklediğini vurgulayan Timuroğlu, sporculardan bazılarının Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Kupası Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirtti.

En büyük destekçilerinin her zaman veliler olduğunu ve bu nedenle kendilerine bir kez daha teşekkür ettiğini ifade eden Serkan Timuroğlu, "Tüm imkansızlıklara rağmen zoru başardık. En büyük gururumuz ülkemize 12 madalya ile dönmek en büyük sıkıntılarımız ise imkansızlık oldu. Karslı iş insanları ve kurum amirlerinden malzeme desteği bekliyoruz. Sporcularımın elinden tutulması halinde daha nice cevherlerin çıkacağına eminim. Sporun her ortamda ve her zaman desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Kars'ın yüksek rakım ve havası özellikle boks ve kicks boks sporunda önemli bir artı. Bu avantajla her maça artı başlıyoruz. Kars'ın geçmişte Sinan Şamil Sam ve Gökhan Saki gibi önemli sporcular çıkardığını da hatırlatırım" diye konuştu.

İmkansızlık nedeniyle şampiyon sporcularını parçalanmaya yüz tutmuş 10 yıllık koruma ekipmanı olan lapa gibi malzemelerle hazırladıklarını sözlerine ekleyen Timuroğlu şunları söyledi:

"Sporcularımızı çalıştırdığımız lapalar 10 yıllık. Bunlarla antrenman yaptırmak zorunda kaldık. Destekçimiz olmadığı için spor malzemesi de alamıyoruz. Karslı iş insanlarına sesleniyoruz, inşallah biri bizi duyar da çocuklarımıza en azından malzeme gönderirler. Türk sporuna ve şehrimize önemli başarılarla dönmenin mutluluğu kadar sporcularımızın destek görmemesinin üzüntüsünü yaşıyoruz.

İş insanları, kurum müdürleri ve devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kars'taki bu cevherleri keşfedin. Bu gençler hepinizin desteğini bekliyor. Dereceye giren sporcularımız İran'da düzenlenecek olan profesyonel şampiyonaya, Ukrayna ve Gürcistan'da tekrar olacak şampiyonaya hak kazanan sporcularımız. Daha sonrasında ise Türkiye şampiyonalarımız var. İnşallah hepsinde güzel dereceler alıp ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ama sporcularımızı eski malzemelerle çalıştırmaktan utanmıyor da değilim."

Gürcistan'daki şampiyonada 39 kiloda Yaren Yavuz, 43 kiloda İrem Öncül, 45 kiloda Nehir Özbugur, 50 kiloda Medine Ateşoğlu, 52 kiloda Aysun Çavli, 55 kiloda Kübra Hahar Avcı, 45 kiloda Burukan İldirim, 65 kiloda Can Ahmet Topkaya birincçi, 75 kiloda Kaan Samet Ergül, 60 kiloda Yavuz Efe Aydemir ve 63 kiloda Cafer Can Öztürk ikinci, 73 kiloda İlteriş Kaan Keleş ise 3'üncü oldu.