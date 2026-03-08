Karşıyaka dört dörtlük

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste dördüncü galibiyetini bu maça kadar 3'te 3 yapan play-off hattındaki iddialı rakibi Uşakspor'u deplasmanda 10 kişiyle 2-1 yenerek alan Karşıyaka ilk iki yarışını bırakmadı. Grupta normal sezonun bitimine 6 maç kala puanını 53 yaparak play-off potasında üçüncü sıradaki yerini koruyan Kaf-Kaf, üst sırasındaki Eskişehirspor'un hatasını beklemeye başladı.

Haftaya son 13 maçta 12 galibiyet alıp bir alt sırasında bulunan grubun en formda ve güçlü takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanına çıktıktan sonra Eskişehirspor'u ağırlayacak. Normal sezonu Bornova 1877, Söke 1970 SK ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak yeşil-kırmızılı ekip son 4 haftada İzmir dışına çıkmayıp kalan 6 maçın 5'ini İzmir'de oynama avantajına sahip olacak.

TAKIMA DÖNEN ASLAR FARK YARATTI

Karşıyaka'da bahis nedeniyle aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını tamamladıktan sonra ikinci yarıda sahalara dönen isimler takımlarını maçlarda sırtlamayı sürdürüyor. Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Ömer Faruk Sezgin, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta 7 gol attı. Tecrübeli santrfor son 3 haftada üst üste ağları sarsarak 3 maçta 6 gol birden buldu. Hak mahrumiyeti cezası yüzünden 3 ay forma giyemeyip şubat ayında sahalara dönen Mücahit Aslan, son haftalarda asistleriyle takımına katkı verdikten sonra Uşakspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle Kaf-Kaf'a galibiyeti getirdi. Mücahit bu sezon attığı ilk golle yeşil-kırmızılıları 3 puana taşıdı. Yine 3 aylık cezasını şubat ayında tamamlayan Erhan da Mücahit'in golünde asisti yapan isim oldu. İkinci yarının ilk haftalarında bocalayan Karşıyaka, as futbolcuları sahalara dönüp form tuttuktan sonra yarışa yeniden ortak oldu. İzmir ekibi, üst üste zorlu Altay derbisi ve Uşakspor deplasmanında aynı 11'le sahaya çıkarak 6 puan aldı.

LOGOLU GÖNDERME

Karşıyaka, kritik deplasman galibiyetinin ardından rakip Uşakspor'a sosyal medyada gönderme yaptı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medya sayfalarında paylaşılan yapay zeka görselinde büyüteçle, "Sıkıntı küçük" yazılı beyaz sayfa üzerindeki Uşakspor logosuna bakan yeşil-kırmızılı bileklikli el fotoğrafı koyarak, "Bu hafta paylaşımlarda rakibin logosunu göremeyenler için küçük bir ipucu" mesajını yazdı. Karşıyaka, yeşil-kırmızılı futbolcuların Uşak'ta kendilerini destekleyen taraftarlarla birlikte bayrak açtığı galibiyet fotoğrafını da, "Geldik, gördük, yendik" mesajıyla yayınladı.

