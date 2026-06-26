Karşıyaka, Erhan Öztürk ile yeniden anlaştı

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 26 yaşındaki kanat oyunusu Erhan Öztürk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaşan yeşil-kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadro planlamasına hız verdi. Sözleşmesi sona eren futbolcularla masaya oturma kararı alan İzmir ekibi, iç transferde ilk hamlesini 26 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk için yaptı. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon da yeşil-kırmızılı formayı giyen tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten kanat oyuncumuz Erhan Öztürk ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Erhan Öztürk'e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Erhan Öztürk, geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 23 maça çıkarken 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı