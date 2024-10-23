Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'dan Taraftara Jest: Maraton Tribünü Bilet Fiyatları 10 TL

Karşıyaka'dan Taraftara Jest: Maraton Tribünü Bilet Fiyatları 10 TL
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Tokat Bld. Plevne karşılaşması için Maraton Tribünü bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirledi. Kulüp, bu indirimle birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, resmi sosyal medya hesabın yaptığı açıklamayla bu hafta iç sahada oynanacak Tokat Bld. Plevne müsabakasının Maroton Tribünü bilet fiyatlarının 10 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 7 hafta itibarıyla başarılı bir performansa imza attı. Bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılar, 26 Ekim Cumartesi günü Tokat Bld. Plevne'yi İzmir'de konuk edecek. Sezonun en dolu maçını oynamak isteyen Karşıyaka, bilet fiyatlarında önemli bir hamle yaparak Maraton Tribünü bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirledi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinden geçtiği bu zorlu dönemden birlik ve beraberlik duygusu ile daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Bu dönemde oynayacağımız kritik Tokat Bld. Plevne karşılaşmasında, Büyük Karşıyaka Taraftarı'nın gücünü en etkili ve derinden hissedebilmek ve daha geniş kitlelerimizle bir arada olabilmek için Maraton Tribünü bilet fiyatları, hizmet bedeli dahil 10 TL olarak belirlenmiştir.

Bilet fiyatındaki indirimden kaynaklanan hasılat farkı Başkanımız İlker Ergüllü, Başkan Vekilimiz Mustafa Karabağlı, Eski Başkanımız Cenk Karace, Futbol Altyapı Başkanımız Mehmet Karal, Yönetim Kurulu Üyemiz Yücel Yetik, Basketbol Şube Sorumlumuz Nazım Torbaoğlu ve Eski Futbol Şube Başkanımız Mustafa Taşova tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Karşıyaka Politika Futbol Tokat izmir Spor

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.