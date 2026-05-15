Karşıyaka Eski Genel Menajeri Nihat Mala'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Kulüp Borç Batağında, Sorunlar Küme Düşmedi'

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında son salisede Bursaspor'u yenerek mucizevi bir şekilde 52 yıl sonra küme düşmekten kurtulan Karşıyaka'da taraftarların yapılan transferler ve antrenör kararları nedeniyle tepki gösterdiği Eski Genel Menajer Nihat Mala, eleştirilere yanıt verdi. Karşıyaka'nın altyapısından çıkıp 1987 yılında çifte kupalı şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan, A Milli Takım'a çağrılıp, kariyerine 2003 yılında yine kulüpte son veren Mala, 2003-2013 arasında 10 sene sürdürdüğü genel menajerliğe geçen sezon başında döndü. Kulübün en büyük destekçisi Pınar'ın 26 yıllık isim sponsorluğunu bitirdiği sezon ortaya çıkan maddi krizin tam ortasında kulübe dönen Mala, "O dönemki oyuncu ve teknik kadroya aylık 18 milyon TL ödeme yapma yükümlülüğü olmasına rağmen geliri sıfır olan ve milyon doların üzerinde kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer yasağına girmesine ramak kalmış durumda eski işime başladım" dedi.

"İnanılmaz bir kaosun tam ortasında işbaşı yaptım" diyen Mala, "Ortada sadece teknik kadro ve oyunculara ödenecek 5 milyon Dolar'ı bulan, vergi ve diğer masraflarla hemen hemen ikiye katlanması kaçınılmaz bir bütçe vardı. Sponsorun olmadığı, yönetimin kongre kararı aldığı ortamda ödemeler yapılmayınca takım dağılmaya başladı. İlk Kenan Sipahi bıraktı, ondan sonra Jerry Boutsielle gitti. Eric McCollum antrenmanları boykot ediyordu, zaten ilk fesihnameyi de o yolladı. McCollum'la yapılan 700 bin Dolar civarındaki kontratın, Pınar'ın sponsorluktan çekildiğini açıklamasından sonra yapılmasına ne yorum yapacağımı bilemedim. Tüm bunların arasında yönetimle bir yolunu bulup 4-5 yıl önce takımda oynamış oyuncuların FIBA dosyalarını kapatmak için ödemeler yapmak zorunda kaldık. Mesela basketbolu bırakıp menajerliğe başlamış olan Michael Roll'a 100 bin Dolar civarında ödeme yaptık" diye konuştu.

'EN BÜYÜK YARAYI CAREY AÇTI'

Nihat Mala, en büyük faciayı eski yabancılardan Vernon Carey'nin sakat olduğu dönemde oynamadan hak ettiği alacağı konusunda yaşadıklarını belirtip, "Bu oyuncuyla Karşıyaka'ya geldiği ilk sezon olan 2023-2024 için 450 bin Dolar, karşılıklı çıkış opsiyonlu 2024-2025 sezonu için ise 745 bin Dolar garanti paraya anlaşılmış. Kontratına, 'Takım ligi 14'üncü sırada tamamlarsa 25 bin Dolar prim ödenir' diye madde bile koymuş arkadaşlarımız. Bu oyuncu sezon içinde sakatlandıktan sonra parası ödenmemiş. Bu nedenle kulübe ihtarlar çekilmiş. Kulüp, kontratın ikinci yılına dair çıkış opsiyonunu kullanmak için yolladığı paraya istinaden e-mail marifetiyle bir tebligat yapmadığı için Vernon Carey, kulübe hiç oynamadığı 2024-2025 sezonuna ait alacaklarının tamamı ve iki yıllık menajerlik ücretinin tamamı için FIBA-BAT kanalıyla dava açtı ve kazandı. Bu olayda Karşıyaka'ya ihanet denilecek kadar büyük ihmaller yapılmış. Geldiğim günden beri bu ve bunun gibi onlarca dosyayla uğraştım, bir yandan da imkansızlıklar içinde her hafta, 'Acaba lisanslarımız askıya alınır mı?' tehdidi altında takımın sahaya çıkması için çaba gösterdim" dedi.

'AVRUPA'DA KUPA HEDEFLERKEN GRUPTAN ÇIKILAMADI'

"Karşıyaka, özellikle 2019-2025 arasında sürekli Avrupa kupasını kazanmayı hedefleyen takımlar kurdu. Ancak son üç yıllık dönemde Avrupa'da gruplardan bile çıkamadı" diyen Nihat Mala, "Bu dönemde kurulan yüksek bütçeli takımlar ve harcanan paralar kulübün mali dengesini altüst etmiş. Tüm bunlar olurken arada Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlara karşı alınan ama neticede sadece istatistiklere birer sonuç olarak geçen galibiyetler de bir şekilde göz boyamış. Bu rüyanın kabusa dönüşü de yıllarca kulübümüze sahip çıkan Yaşar Ailesi'nin çekilmesiyle gerçekleşti. Benim göreve gelmemin ardından, aynı bu yılki gibi kümede kalmayı başardık. Başkan Aygün Cicibaş ve basketbol şubesindeki mesai arkadaşlarımla birlikte takımı sahaya çıkarmak ve ligde tutunmak için abartısız söylüyorum, insanüstü bir çaba harcadık" ifadelerinde bulundu.

'TEK BAŞIMA TRANSFER YAPMADIM'

O fırtınadan çıkmalarının yeşil-kırmızılı armayı Süper Lig'de tutmak ve çok kısa süreli bir sakinlikten başka bir şey getirmediğini ifade eden Mala, "Neticede yine sponsorsuz, yine FIBA'dan kesinleşmiş dava dosyalarının ve Basketbol Federasyonu yönetimi tarafından onaylanmış transfer yasaklarının olduğu bir ortamda geçmiş yaz transfer dönemine girdik. Karşıyaka hakkında inanılmaz seviyede bir negatif algı oluşmuş, hiçbir yabancı menajerin çalışmak istemediği bir ortamdaydık. Zaten kongrenin yapılması, yönetimin belirlenmesi derken yerli oyuncu piyasasında çok az sayıda oyuncu kalmıştı. Zar zor takım kurduk. Takım kurulması aşamasında elbette tüm kararları, teknik kadronun raporuyla aldık. Tek başıma transfer yapmadım. Bazı oyuncularda tabii ki hatalar yapıldı. Ama mesaimizin hemen hemen her saniyesini FIBA yasaklarına çözüm bulmak, geçmiş borçları öteleyebilmek için harcadık. Yılın sadece bir iki günü değil, her günü kriz yönetimi şeklinde geçen bir yapıdan bahsediyorum. Her şeye rağmen Aygün Cicibaş'la birlikte takımı sahaya çıkarabildik. Özellikle not düşmek isterim; oyuncu bütçemiz 2.5 milyon Dolar değil, 1.7 milyon Dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'BENİ HEDEF GÖSTERDİLER'

"Bir genel menajer olarak, hatta Türkiye'de bu işi dört farklı takımda yapmış belki de tek kişi olarak bile dışarıdaki insanlara işin hangi şartlarda yapıldığını, hangi kararların ne koşullarda alındığını anlatmak çok zor" diyen Nihat Mala, "Hele ki sportif sonuçların olumsuz geldiği bir dönemde sanal medyada eleştirmenin çok kolay olduğu, isteyenin istediği her şeyi doğruluk payı sıfır dahi olsa defalarca paylaştığı bir ortamda daha da zor. Kötü niyetlilerin olduğunu da unutmayalım. Takım Tofaş'a kaybettikten sonra küme düşeceğimizi düşünen belli kişiler, beni hedef göstererek kendilerini tepkilerden korumaya çalıştı. Bu kulübün tarihindeki iki şampiyonluğunun birinde oyuncu olarak yer almışım. Son 5-6 yıldaki gibi milyonlarca dolarlık bütçelerle değil, diğer takımların yedide, sekizde biri bütçelerle ligi ilk dörtte bitirmiş, Türkiye Kupası'nda final oynamış ekiplerin genel menajeri de bendim. Bunlar sanal medya postlarıyla silinecek şeyler değil. Ama hazır gitmişken, yıpratalım da aman bir daha gelmesin mantığıyla yapılan hareketler bunlar" görüşünü savundu.

'KARŞIYAKA LİGDE KALDI AMA SORUNLARI KÜME DÜŞMEDİ'

Karşıyaka'nın ligde kalmayı başarmasına rağmen sorunlarının devam ettiğini belirten Nihat Mala sözlerini şöyle tamamladı:

"Karşıyaka'da titri ne olursa olsun yapılacak her iş, alınacak her görev çok büyük sorunlarla boğuşmayı, imkansızlıklar içinde bir çözüm üretmeyi gerektiriyor. Takımımız kümede kaldı ama sorunları küme düşmedi. Sadece Vernon Carey dosyasından 1 milyon 300 bin Dolar olmak üzere 2,5 milyon Dolar civarı borç var. Bu rakam her geçen gün daha da artabilir. Amath M'Baye'nin menajerlik alacağı, Jerry Boutsiele'nin alacağıyla ilgili yasak her an gelebilir. Thomas Akyazılı'nın davası, TBF yoluyla alacağını takip eden yerli oyuncuları yan yana yazdığınızda listenin ucu yok. Karşıyaka'nın ve, 'Ben Karşıyakalıyım' diyenlerin öncelikle düşünmesi gereken konular, bu borç yüküne nasıl çare bulunacağı ve sponsor dahi bulunsa bütçenin nasıl yönetileceği olmalı. Bu tabloyu yaratanların, benim adım üzerinden kendilerini aklama çabası, dağlar kadar sorunun çözülmesi için zerre kadar fayda sağlamaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı