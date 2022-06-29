Karşıyaka'da kombineler de satışta

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda iç saha maçlarını oynayacağı Alsancak Mustafa Denizli Stadı için localar ve VIP kartları daha önce satışa çıkaran Karşıyaka, normal tribün kombinelerini de piyasaya sürdü. Karşıyaka'nın 8 yıl sonra döneceği statta numaralı alt, maraton üst ve maraton alt kombineler satışa çıktı. Maraton üst tribün kombineleri 600, maraton alt 750, numaralı alt ise 900 TL olarak belirlendi.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde nakit veya kredi kartıyla satılacak kombineler 4 Temmuz'da teslim edilmeye başlanacak. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle transfer arayışlarını da sürdüren Karşıyaka'nın İskenderunspor'dan 2 yıllığına imza attırdığı golcü Emre Gemici'den sonra pazarlık halinde olduğu Iğdır FK'dan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Okan Baydemir'le de sözleşme imzalaması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor