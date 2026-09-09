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Karşıyaka'da derbi biletleri satışta

Karşıyaka'da derbi biletleri satışta
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki heyecanla beklenen İzmir derbisinde cumartesi günü ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Karşıyaka biletleri satışa çıkardı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki heyecanla beklenen İzmir derbisinde cumartesi günü ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Karşıyaka biletleri satışa çıkardı. Yeşil-kırmızılılarda maraton tribün biletleri 200 TL, numaralı tribün 400 TL, VIP A-C tribün biletleri 1000 TL, VIP B Tribünü 1500 TL'den satışa sunuldu. Misafir takım tribünü biletleri Altay'a devredilecek. Karşıyaka yönetimi, biletlerin yanında taraftarlardan 6 taksit imkanıyla satışı süren sezonluk kombine kartların alınmasını talep etti. Takımlarını bu sezon iç sahada ilk kez derbide destekleyecek Karşıyaka taraftarlarının tribünleri tıklım tıklım doldurmaları bekleniyor.

TUĞAY'IN İMZASI AÇIKLANDI

Karşıyaka transferin son gününde ayrılan Yılmaz Ceylan'ın yerine takıma katılan 33 yaşındaki sağ kanat Tuğay Adamcıl'ın imzasını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılar, "Karşıyaka'mıza hoş geldin, Tuğay Adamcıl! 1993 doğumlu hücum oyuncusu Tuğay Adamcıl ile anlaşma sağladık. Futbola Kayseri Yol Spor altyapısında başlayan Tuğay Adamcıl; kariyeri boyunca Kayseri Erciyesspor, Kahramanmaraş, Kayseri Şeker, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekir Spor, Gümüşhane, Çankaya, Karacabey, Söke 1970 ve Muğlaspor formalarını giydi. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise Erciyes 38 formasıyla geçirdi. Tuğay Adamcıl'a Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Hoş geldin Tuğay" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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