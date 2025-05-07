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Karşıyaka Basketbol, Düşme Hattından Kurtulmak İçin Mücadele Ediyor

Karşıyaka Basketbol, Düşme Hattından Kurtulmak İçin Mücadele Ediyor
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Fenerbahçe'ye kaybeden Karşıyaka Basketbol, Türk Telekom maçı öncesinde küme düşme hattından uzaklaşmanın yollarını arıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ekip, Manisa Basket ile arasındaki 1 galibiyet farkını korumak istiyor.

Fenerbahçe'ye kaybederek küme düşme hattından uzaklaşmayan Karşıyaka Basketbol'un, lige tutunmaya çalışan ve tehlikeli bölgede yer alan Manisa Basket ile arasında sadece 1 galibiyet bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, zor günlerden geçmeye devam ediyor. Sezona güçlü bir kadroyla başladıktan sonra ekonomik sebeplerden dolayı takımı dağılan yeşil-kırmızılılarda ligin son bölümü sıkıntılı şekilde geçiyor. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 78-67 mağlup olan İzmir ekibi, 10 galibiyette kaldı. Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı da karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. 15 günlük aranın ardından Fenerbahçe müsabakasıyla sahalara döndüklerini hatırlatan Çakı, "Karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle hücumda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve skor olarak geriye düştük. Ancak maçın devamında skor üstünlüğünü ele geçiremesek de oyun olarak üstünlük kurduğumuz bölümler oldu. Uzun süren sakatlığının ardından Austin Hollins'in belirli sürelerde sahada yer alması ve yeni transferimiz Edon'un takımla ilk maçına Çıkması bizim açımızdan sürecin bir parçasıydı" dedi.

"Türk Telekom maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz"

Hedef maçlarının Türk Telekom olduğunu ifade eden Çakı, "Bu karşılaşmadan çıkardığımız derslerle, elimizdeki oyuncularımızla Türk Telekom maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ligde kalma hedefimiz doğrultusunda bu maçı kazanmak, bizim için önemli bir adım olacak. Ligin son bölümünde her maç zor, her takımın farklı bir hedefi var. Biz de kendi hedefimiz için disiplinli ve istekli bir şekilde çalışıyoruz. Türk Telekom karşılaşmasına da aynı şekilde hazırlanıp, sahaya kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.

Düşme hattıyla 1 galibiyet fark bulunuyor

Fenerbahçe yenilgisiyle 10 galibiyette kalan ve bir maçlık eksiği bulunan Karşıyaka, ligin son bölümlerini tehlikeli bölgenin hemen üzerinde geçiriyor. Düşme hattında yer alan Manisa Basket ile hemen üzerinde bulunan 14. sıradaki Darüşşafaka'nın 9'ar galibiyeti bulunuyor. Ligin son haftalarında kötü bir son yaşamak istemeyen İzmir ekibi, oynayacağı 3 müsabakadan en az 2 galibiyet çıkarıp yoluna Basketbol Süper Ligi'nde devam etmek istiyor.

Öte yandan son basamakta yer alan Yalovaspor Basketbol'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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