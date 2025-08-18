Karşıyaka'dan, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım için saygı forması

Karşıyaka'dan, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım için saygı forması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte tanıttı. Yeşil-kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte görücüye çıkardı.

ATATÜRK VE ZÜBEYDE HANIM İÇİN SAYGI FORMASI

Yeşil -kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

'EBEDİ BİR SAYGI DURUŞU'

Özel formanın tanıtımı, "Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla… Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu" açıklamasıyla paylaşıldı.

'BİR FORMADAN DAHA FAZLASI'

Karşıyaka, yeni sezon formalarıyla ilgili de, "Bir formadan daha fazlası, mücadeleci ruhun sahadaki yansıması! Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni sezon voleybol, basketbol ve futbol formaları, 35 buçuğun kalbinden doğan tasarımlarla sahada! Takım ruhunun gücüyle Kaf Sin Kaf'ın yeni sezon yolculuğu başlıyor! Yeni sezon formamız, Kaf Sin Kaf ruhunu sahaya taşıyor! Bu forma, sadece sahada değil, kalplerde de en büyük zaferleri kazanacak" açıklamasını yaptı.

İşte Karşıyaka'nın yeni formaları;

Karşıyaka, Atatürk ve Zübeyde Hanım İçin Saygı Forması Hazırladı

Karşıyaka, Atatürk ve Zübeyde Hanım İçin Saygı Forması Hazırladı

Karşıyaka, Atatürk ve Zübeyde Hanım İçin Saygı Forması Hazırladı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.