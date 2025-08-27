Kars'ta Tekerlekli Paten Eğitimi Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce başlatılan yaz spor okullarında tekerlekli paten eğitimi alan sporcular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan ilçede, kış sporlarının yanı sıra diğer spor branşlarda da sporculara eğitim veriliyor.

Tekerlekli paten kursuna katılan sporcular, Türkiye Kaykay Federasyonunca eylül ayı sonunda Karaman'da yapılacak Türkiye Kulüpler Arası Tekerlekli Paten Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İlçenin Hükümet Konağı önündeki tören alanında 17 sporcu haftada 3 gün antrenman yapıyor.

Türkiye Kaykay Federasyonu Kars İl Temsilcisi ve tekerlekli paten eğitmeni Erol Karabulut, AA muhabirine, yaz spor okulları kapsamında tekerlekli paten kursunda sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Daha önce tekerlekli paten branşında sporcu olmadığını ifade eden Karabulut, "Tekerlekli paten çalışmalarımız başladı. Eylül ayı sonunda yapılacak Türkiye Kulüpler Arası Tekerlekli Paten Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kars ilimizi orada temsil edeceğiz. Hedefimiz tabii ki daha büyük, ülkemizde ve dünyadaki müsabakalara katılmak. İlimizde çok yetenekli çocuklarımız var, umarım ilerleyen zamanda bu çocuklarımızı Avrupa ve dünya şampiyonalarında göreceğiz." dedi.

Sporculardan 9 yaşındaki Yusuf Karabulut da tekerlekli patenin çok zevkli bir spor olduğunu anlatarak, "Aslında kayak yapmayı biliyorum bir de tekerlekli paten yapmayı istedim. İlk başta biraz zordu git gide alışıyoruz. Erol hocamız çok güzel öğretiyor. Pateni çok seviyorum, büyüyünce ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Sporcu Şevval Cengiz ise abisinin sayesinde kursa geldiğini, paten kaymayı çok sevdiğini ifade etti.