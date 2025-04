Karma Dövüş Sanatları 'MMA' 26 Nisan'da Ülker Sports Arena'da

KARMA Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının heyecanla beklenen büyük organizasyonu, 26 Nisan'da İstanbul'da Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Biletler Biletix ve Passo üzerinden satışa sunuldu. MMA organizasyonlarından Core Fighting Championship'in (Core FC) Kurucusu Ata Bayraktar, "Etkinlikte çok değerli sporcular yer alıyor. One Championship, Octagon Ligi ve UFC gibi dünya çapında MMA organizasyonlarından gelen önemli isimler bizimle olacak. Organizasyon sonunda, sporcular için 'knockout bonusu' verilecek. Ayrıca 'gecenin maçı' ödülü de yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek. 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek bu özel gecede izleyicilerimizi aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Karma Dövüş Sanatları- Mixed Martial Arts (MMA), 26 Nisan'da İstanbul'da Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Türkiye'de Kickboks Federasyonu çatısı altında bir branş olarak faaliyet gösteren MMA, dünyaca ünlü birçok dövüşçünün katılımıyla düzenleniyor. CoreFC Türkiye ve komşu ülkelerde uluslararası itibara sahip yaygın ve kurumsal bir MMA lig yapısı oluşturmayı hedefliyor.

26 Nisan'da 18.00'de başlayacak olan ve Ülker Sport Arena'da gerçekleşecek ilk organizasyona, yalnızca Türkiye'den değil; UFC, PFL (Professional Fighters League) ve ONE FC gibi dünyaca ünlü organizasyonlardan da dövüşçüler katılacak. Etkinlik, MMA kültürünü Türkiye'ye ve çevre coğrafyalara kurumsal düzeyde kazandırmak amacıyla kurulan yerli girişim CoreFC (Core Fighting Championship) tarafından düzenleniyor. Etkinlik, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı MMA organizasyonu olma özelliği taşıyor. CoreFC, etkinliklerde hem yerli hem yabancı hakemler ile çalışıyor ve uluslararası standartlara uygun bir yapıda hareket ediyor. Organizasyon sonunda, sporcular için 'knockout bonusu' verilecek. Ayrıca 'gecenin maçı' ödülü de yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek.

BAYRAKTAR: HEDEFİMİZ, ORGANİZASYONLARIMIZI YURT DIŞINDA DA GERÇEKLEŞTİRMEK

Dünyada son 10 yıl içinde en hızlı yükselen sporlardan biri haline gelen MMA'in, Türkiye'de büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten (MMA) organizasyonlarından Core Fighting Championship'in (Core FC) Kurucusu Ata Bayraktar, şunları dedi:

"MMA'de hem izleyici ilgisi hem de buradan çıkabilecek yetenekler açısından ciddi bir gelişim alanı görüyoruz. Biz de bu alanda öncülük etmek istiyoruz. 26 Nisan'da güçlü bir başlangıç yapacağız. Beklentimiz yüksekti ve şu ana kadar gelen geri dönüşler, sosyal medyada aldığımız etkileşimler ve bilet satışları bu beklentiyi karşıladı. Hedefimiz, organizasyonlarımızı sadece Türkiye'de değil, ilerleyen yıllarda yurt dışında da gerçekleştirmek. Etkinliğin hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorluydu ama artık dövüş haftasına geldik ve çok büyük bir emek harcadık. Bu işin arkasında büyük bir ekip var. Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Hem biz hem dövüşçüler güçlü bir başlangıç için fazlasıyla hazırız. Etkinliğimizi Ülker Sports Arena'da yapacağız. EuroLeague maçlarının oynandığı, büyük konserlerin düzenlendiği çok özel bir alan. Bu salonda ilk etkinliğimizi yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Etkinlikte çok değerli sporcular yer alıyor. One Championship, Octagon Ligi ve UFC gibi dünya çapında MMA organizasyonlarından gelen önemli isimler bizimle olacak. Organizasyon sonunda, sporcular için 'knockout bonusu' verilecek. Ayrıca 'gecenin maçı' ödülü de yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek. 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek bu özel gecede izleyicilerimizi aramızda görmek istiyoruz."

KAZGAN: İLK MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ

MMA'e katılan sporculardan Murat Kazgan, "Core FC şu anda Türkiye'de yapılmış en iyi organizasyonlardan biri. Organizasyonun sahibi Ata'yla görüştüğümde, bana vizyonunu ve gerçekleştirmeyi planladıkları yapıyı anlattığında gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben Türkiye MMA tarihindeki ilk dövüşçüyüm ve bu spor son 14 yılda büyük bir ivme kazandı. Bugün geldiğimiz noktada harika bir organizasyonla karşı karşıyayız. Kendi ülkemde yer almak benim için ayrı bir heyecan kaynağı. Core FC gibi büyük organizasyonlar Türkiye'de düzenlenmeye devam ettikçe, bizim yetiştirdiğimiz sporcular da artık dünya çapındaki organizasyonlarda dövüşebilecek. 6 aydır sadece boks maçına hazırlanıyordum. Ancak organizasyon iptal olunca, yaklaşık 25 gün kala Core FC'den bir teklif aldım. Aslında bu teklif 4-5 ay önce de gelmişti, fakat o dönem BKFC maçı planlandığı için kabul edememiştim. Şimdi hem teklif çok cazipti hem de kendi ülkemde dövüşme fırsatı olması nedeniyle bu sefer kabul ettim ve buradayım. Gençlerimizi ve profesyonel sporcuları üst seviyeye taşıdıkça, bunun ülke sporuna da çok büyük katkısı olacaktır. Şu anki hedefim, bu maçı gerçekleştirdikten sonra, bir sonraki organizasyonda büyük bir rakiple, hatta bir UFC efsanesiyle dövüşmek. Aynı zamanda Core FC kemerini kazanmak istiyorum. Bu hedefime ulaştıktan sonra da bayrağı gençlere devredebilirim. Elbette bonuslar her zaman güzel bir motivasyon ama en önemli şey galibiyet. Çünkü galibiyetin verdiği hazzı hiçbir bonus karşılayamaz. Bu hazzı yeniden yaşamak istiyoruz ve ilk maçtan galibiyetle ayrılacağız" dedi.

SHANKS: İŞVAK ÇOK İYİ BİR RAKİP

İngiliz sporcu Luke Shanks ise "Öncelikle rakibim İşfak çok iyi bir dövüşçü, 7-0 yenilgisiz serisini gördükten sonra herhangi bir dövüşünü izlememe gerek kalmadı. Çünkü bu çok iddialı bir skor ve benim için çok uygun bir rakip olduğunu düşündüm. Türkiye'de daha önce bulunmuştum harika bir yer ve organizasyon İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'a gelmek benim için bir ilk. Organizasyonu ve prodüksiyonu gördüğümde çok büyük bir şeyin parçası olduğunu anladım. Maç yapılacak stadyumu gördüm gerçekten devasa ve kafese çok yakın bir oturma düzeni var. Bu biraz klostrofobik ama iyi anlamda söylüyorum. Eski bir Judo şampiyonu ile karşılaşacağım, bu nedenle çok çalıştım. Çünkü judo temelli bir sporcuların fiziksel kondisyonu yüksek olur. Açıkçası bunları düşünerek çalışmalarımı sürdürdüm" diye konuştu.

SEYİT: PRESTİJLİ BİR RAKİBİM OLMASI DA BANA BÜYÜK BİR GURUR VERİYOR

Luke Shanks ile maç yapacak olan İşfak Seyit ise "MMA'de olmaktan dolayı harika hissediyorum. Organizasyonun büyüklüğü ve kalitesi, rakiplerin ciddiyeti ve seviyeleri, bu organizasyona ayrı bir renk katıyor. Tabii ki rakibimin eski bir şampiyon olması, prestijli bir rakip olması da bana büyük bir gurur veriyor ve bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Hazırlık sürecim mükemmel geçti ve bu süreçten kesinlikle çok memnunum. Seyirciler söz konusu olunca, hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin seyircisi dillere destandır, futbol olsun, basketbol olsun, her alanda. Seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum, performansımı sergilemek için sabırsızlanıyorum ve tabii ki ülkeme güzel bir galibiyet getirmek için ayrıca heyecanlıyım. Türkiye, özellikle mücadele sporlarını seven bir ülke ve bu alanda, çeşitli mücadele disiplinlerinde kendini kanıtlamış bir ülke. İnsanlarımızın bu alandaki istekleri ve başarıları bir yana, Atabey'in Core FC'yi kurarak doğru kişilere şans verip eşleşmelerde fırsat tanıması, Türkiye'nin bu alanda çok daha fazla ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Gerçekten hak eden sporcular var ve bu ülkede değer gören sporcular sahneye çıkıyor. Her maçta olduğu gibi bu organizasyonda da yüzde yüzümü vereceğim. Çok heyecanlıyım, çok sabırsızım ve cumartesi gecesini iple çekiyorum. Bu, Türkiye ve özellikle İstanbul için büyük bir fırsat. Lütfen bu geceyi kaçırmayın ve hep birlikte orada buluşalım. Harika bir gece geçirelim" ifadelerini kullandı.

MMA (Mixed Martial Arts) nedir?

MMA (Mixed Martial Arts), yani Karma Dövüş Sanatları, farklı dövüş disiplinlerinin bir araya getirildiği bir dövüş sporu. Sporcuların; boks, kick boks, Muay Thai, güreş, judo, Brezilya jiu-jitsu (BJJ) ve diğer dövüş sanatlarından teknikleri belirli kurallar setine uygun olarak kullanmasına izin veren bir spor dalı. Striking (vurmalı stiller) ve grappling (yakın temas/tutma temelli stiller) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Bu spor; teknik bilgi, disiplin, refleks, strateji ve fiziksel dayanıklılığın birleşimini sunuyor.

Ayakta dövüş: Boks ve kick boks teknikleriyle yumruk, tekme, diz ve dirsek vuruşları yapılır.

Güreş: Rakibi yere alma (takedown) ve kontrol altında tutma stratejileri kullanılır.

Yer dövüşü (Grappling): Brezilya jiu-jitsu ve judo gibi disiplinlerden alınan submission (pes ettirme) teknikleri kullanılır.

Kurallar: MMA dövüşleri genellikle kafes (octagon) içinde yapılıyor ve hakemler tarafından kontrol ediliyor. Yasaklı hareketler ise (örneğin göze müdahale, enseye vurmak) kurallarla belirlenmiş durumda.

PROGRAM

Prelims

Rasul Rahimov (Azerbaycan) - Khalil Aliev (Kırgızistan) / 66 kg

Farid Alibabazade (Azerbaycan) - Magomed Magomedov (Rusya) / 58 kg

Fabricio Azevedo (Brezilya) - Evgeny Morozov (Rusya) / 77 kg

Ortsa Gudaev (Rusya) - Eduardo Torres (Şili) / 66 kg

Main Card

İşfak Seyit (Türkiye) - Luke Shanks (İngiltere) / 61 kg

Lucas Marques da Silva (Brezilya) - Khamzat Chapanov (Rusya) / 80 kg

Gadzhi Omargadzhiev (Türkiye) - Julio Cesar Spadaccini Mello (Brezilya) / 80 kg

Erdem Taha Dinçer (Türkiye) x Mavlud Tifiyev (Özbekistan) / 66 kg

Co-Main Event

Murat Kazgan (Türkiye) - Nicolas Martinez (Uruguay) / 77 kg

Main Event

Dzhamaludin Aliev (Rusya) - Francisco Figueiredo (Brezilya) / 61 kg