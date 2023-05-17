Karatay Yaz Spor Okulları'nda ön kayıtlar başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları başladı.

Karatay'da sporu çok daha geniş tabana yaymak ve her yaştan çocukların spor yapabilmesine imkan sunan Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın ön kayıtları başladı. 24 Mayıs 2023 Çarşamba gününe kadar sürecek olan ön kayıtlar sadece sporokullari.karatay.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Karatay Yaz Spor Okulları'na katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan Karatay Yaz Spor Okulu'nda Futbol, Masa Tenisi, Basketbol, Taekwondo, Kickboks, Karate, Jimnastik, Voleybol, Güreş, Yüzme, Okçuluk ve Satranç olmak üzere toplamda 12 branşta eğitimler verilecek. 19 Haziran Cuma günü başlayacak eğitimler, 26 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Toplamda 8 Hafta sürecek eğitimler ise; Nihat Gün Spor Tesisleri, Mengene Halı Saha, Karatay Gençlik Merkezi, Yeşil Beyaz Spor Merkezi, Yaşar Doğu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Mega Yüzme Havuzu, Erenler Halı Saha, 15 Temmuz Karatay Lisesi Spor Salonu, Karşehir Halı Saha, Erenler Halı Saha, Karatay Belediyesi Ulubatlı Hasan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karatay Yaz Spor Okulları'na kesin kaydı yapılacak sporcular; branşlarına göre haftanın belirli günlerinde eğitim alacak. Servis imkanı da bulunan Karatay Yaz Spor Okulları'nda sporcular, evinden alınarak tekrar evine güvenli bir şekilde teslim edecek.

"Tüm çocuklarımızı Karatay Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Yaz Spor Okulları'nın çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade ederek, "Şehrimiz ve ilçemizin kimliğine değer katmak için Karatayımızın dört bir tarafına Türkiye'nin birçok yerinde bulunmayan semt sahaları, spor salonları ve futbol sahaları kazandırırken, belediye olarak gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimi, arkadaşlık duygularının oluşması, kendi benliklerini daha iyi tanıyarak özgüvenlerinin artıracağına inandığımız spor faaliyetlerine de her zaman katkı ve destek veriyoruz. Bu amaçla 4 yıldır sürdürdüğümüz Karatay Yaz Spor Okulumuzu bu yıl da hizmete sunuyoruz. Çocuklarımız, güzel ortamlarda, alanında deneyim sahibi antrenörlerimizin gözetiminde eğitimlerini alacaklar. Amacımız, tüm çocuklarımızı daha fazla spora yönlendirmek. Öğrenci ve hocalarımızın gayreti, belediyemiz ile ailelerimizin desteğiyle geleceğin milli sporcularını hep birlikte yetiştireceğiz. Evlatlarımız Karatay Yaz Spor Okulları ile hem sporla beslenecek hem de yeni arkadaşlıklar edinerek birlikte eğlenip sosyalleşme imkanı da bulacaklar. Çocuklarımız buradaki eğitimlerle hayallerine ulaşma yolunda ilk adımı atmış olacaklar. Bizler de onların gelecekte milli takıma kadar yükselmeleri noktasında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tüm çocuklarımızı Karatay Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz" dedi. - KONYA