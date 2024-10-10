Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki: 'Türkiye Çok Kaliteli Bir Takım'

KARADAĞ Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki, " Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek yok. Hepsi yıldız oyuncular. Montella ile birlikte dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu" dedi.

Karadağ Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Robert Prosinecki ve futbolculardan Edvin Kuc, açıklamalarda bulundu. Puan veya puanlara ihtiyaçları olduğunu belirten Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, " Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek yok. Hepsi yıldız oyuncular. Montella ile birlikte dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Sakatlıklarla boğuşuyoruz. Yarın çok zor bir maç olacak. Türk milli takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım. Eski Türkiye milli takımı ile şimdi ki Türkiye milli takımı arasında çok büyük bir fark var. Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur" diye konuştu.

Arda Güler'in Real Madrid'te süre buldukça daha da iyi olacağını ifade eden Prosinecki, "Real Madrid'de oynamak çok zordur. Arda'yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye'de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım" şeklinde konuştu.

EDVIN KUC: KÖTÜ BAŞLANGICI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Konuşmasına 'Merhaba' diyerek başlayan Karadağlı oyuncu Edvin Kuc, "Türk taraftarının ne kadar ateşli olduğunu herkes biliyor. İnşallah yarın stat dolu olur. Bizim bu kötü gidişatımızın biteceği bir maç olur. Bizim için sadece kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz. 2 maçı kaybettik ama bazı eksikliklerimiz var. İnşallah yarın eksiklerimizle beraber güzel bir sonuç çıkarmayı umut ediyorum. Türkiye'deki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yok. Böyle bir atmosferde bazı eksikliklerimize rağmen iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.