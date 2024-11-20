Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaştı. Kazandığı takdirde A Ligi'ne direkt yükselecek olan ay-yıldızlılar, rakibine 3-1 mağlup olarak üst lige yükselme şansını play-offa bıraktı.

EMİRHAN İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.

EV SAHİBİNİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

20. dakikada Karadağ savunmasından atılan topa Krstovic koşusunu yaptı. Topa yetişen Karadağlı oyuncu, ceza alanı dışına çıkan Mert'i geçip ceza alanına girdi. Krstovic penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Jovetic ile buluşturdu. Jovetic, tek vuruş ile topu ağlarımıza gönderdi. Yardımcı hakem Krstovic'in pozisyonu için ofsayt bayrağını kaldırdı.

KARADAĞ DENGEYİ BOZDU

Karadağ, uzun süre 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 29. dakikasında 1-0 öne geçti. Krstovic ile öne geçiyor. Tuci, gönderdiği uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Nikola Krstovic'i topla buluşturdu. Topu alıp ceza alanımıza giren Krstovic, çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarımıza yolladı.

KENAN İLE BERABERLİĞİ YAKALADIK

Ay-yıldızlılar, bu gole 37. dakikada Kenan Yıldız ile karşılık verdi. Orkun Kökçü'nün son çizgiden içeri çevirdiği topla penaltı noktasının solunda buluşan Kenan, düzgün bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı ve skora denge geldi.

KRSTOVIC YİNE ATTI

Ev sahibi takımda ilk golü atan Nikola Krstovic, ilk yarının son dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Krstovic, sağ ayağının üstü ile ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert bir vuruş yaptı. Mert Günok'un üzerinden geçen meşin yuvarlak ağlarımıza gitti ve skor 2-1'e geldi. Bu gol, ilk 45 dakikanın skorunu da belirlemiş oldu.

KRSTOVIC HAT-TRICK YAPTI

Milli Takımımız, ikinci 45 dakikada gol için bastırırken Karadağ, Nikola Krstovic ile skoru 3-1'e getirdi. Gasevic'in sol kanattan kestiği ortaya penaltı noktasında kafa vuruşu yapan 24 yaşındaki forvet, topu filelere yollayarak kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

A LİGİ PLAY-OFFA KALDI

Türkiye, bu sonuçla birlikte son haftaya 11 puanla lider girdiği 4. grubu ikinci sırada tamamladı. grubun lideri ise sahasında İzlanda'yı 4-1 yenerek puanını 12'ye yükselten Galler oldu ve A Ligi'ne direkt yükseldi. Ay-yıldızlılar ise A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Millilerin rakibi, A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlardan birisi olacak.

PUAN DURUMU

1- Galler: 12 puan/+5 averaj

2- Türkiye: 11 puan/ +3 averaj

3- İzlanda: 7 puan/ -3 averaj

4- Karadağ: 3 puan/-5 averaj

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Milli Takımımız yer alacağı play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. play-off'taki muhtemel 4 rakibimiz şu şekilde: