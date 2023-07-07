Karabük'te Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Karabük'te 11-22 Temmuz'da düzenlenecek 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda kıyasıya maçların oynanacağını belirterek, vatandaşları maçları izlemeye davet etti.

Kerim Vural, Soğuksu Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda düzenlenen toplantıda, şampiyonanın Karabük'ün uluslararası şampiyonalar almasına vesile olmasını temenni etti.

Organizasyonda, İtalya, Fransa, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den 11 takımın mücadele edeceğini bildiren Vural, "Seyrine doyum olmayan, kıyasıya maçların oynanacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na, bütün Karabük halkını davet ediyorum. Avrupa Voleybol Şampiyonası Karabük ilimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunmasını temenni ediyor ve şampiyonamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vural, şampiyonanın Karabük için güzel bir kazanım olduğunu belirterek, "Biz burada voleybol kadın-erkek Avrupa şampiyonası yapabiliyorsak aslında bu bir yönüyle de bizden sonra başka branşların da bu ilde uluslararası faaliyetler yapabileceğini teyit etmiş olacak." dedi.

İşitme Engelliler Spor Federasyonunda 24 spor branşı bulunduğuna işaret eden Vural, bu branşların içerisinde en etkili ve dünyada en tanınan branşın voleybol olduğunu vurguladı.

Vural, hem uluslararası faaliyetin ilkini yapmayı, hem de Türkiye'nin organizasyondan kadın ve erkeklerde şampiyon olarak ayrılmasını umduklarını bildirdi.

Şampiyonanın Karabük ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını aktaran Vural, organizasyonun Karabük'te yapılmasına vesile olan Vali Fuat Gürel ve tüm yetkililere teşekkür etti.

"Milli takımlarımızın müsabakaların favorisi olduğunu düşünüyorum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların kulüplere ve milli takımlara kazandırılması için yerel ve ulusal düzeyde farklı organizasyonlar yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Karabük'te birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Güven, "Önceki yıl sadece 10 bine yakın sporcuyu ve kafilesini, idarecisini, hakemini ilimizde misafir ettik ve hem ilimizin tanıtımına hem de spor kalitemizin daha çok artmasına vesile olacak çalışmalara imza attık." dedi.

Güven, hep hedeflerinin uluslararası bir organizasyonu Karabük'te yapmak olduğunu hatırlatarak, özellikle salgın sürecinde İşitme Engelliler Spor Federasyonunun birçok etkinliğini Karabük'te yapmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Spor altyapısı olarak Karabük'ün şanslı illerden bir tanesi olduğunu dile getiren Güven, kentteki spor tesislerinde birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonların yapılabildiğini kaydetti.

Güven, şampiyonadan yüz akıyla çıkacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz 1400 kişi kapasiteli yurdumuz bakanlık yurtlarımızın içerisinde standardı en yüksek yurtlardan bir tanesi. Misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Amacımız Karabük'ün sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde Türkiye'de ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağlamak. Milli takımlarımızın hiç şüphesiz bu müsabakaların favorisi olduğunu düşünüyorum. Hem kadın milli takımımız, hem erkek milli takımımızı inşallah finalde ve şampiyon olarak göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.