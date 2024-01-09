Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi
Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.
RASHICA PERDEYİ AÇTI
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 4. dakikada yıldız futbolcu Rashica'nın uzaklardan attığı golle 1-0 öne geçti.
RİZE ATTI VAR'DAN DÖNDÜ
Beşiktaş'ın golüne Rizespor'dan yanıt 28. dakikada Adolfo Gaich'den geldi. Fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karar ofsayt.
SEMİH SAHNEDE
İlk yarının son anlarında sahneye çıkan yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol geldi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.
YİNE SEMİH
Yıldız futbolcu Semih ikinci yarının hemen başında 47. dakikada yine mükememel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.
CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ
Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Cenk Tosun sahneye çıktı. ve durumu 4-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı ve Kara Kartal 3 puanın sahibi oldu.