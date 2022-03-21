Lüks yat yaklaştı, herkesi heyecan bastı! Abramovich adım adım Süper Lig'e geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması sebebiyle Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de yaptırımlara uğradı. Rus oligark, sahibi olduğu Chelsea'den uzaklaştırıldı. Kulüp de yaptırımlara uğradı. Rus milyarder, yoktan var ettiği Chelsea'yi satmak zorunda.

"GÖZTEPE'Yİ İSTİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Telegprah'ta Thom Gibbs imzalı haberde Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi. Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapmayı düşünüdüğü ileri sürüldü.

TARAFTARLAR KONUŞUYOR

Göztepe taraftarları sosyal medyada uzun süredir kulübün satılacağı iddialarını konuşuyor. Özellikle yerli bir firmaya devredileceğine yönelik birçok iddia yayınlandı. Taraftarlar kulübün akıbetini merak ediyor.

DATÇA'YA GELDİ

Abramovich'in Göztepe'yi istediği iddiaları konuşurken Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.

ABRAMOVİCH İÇİNDE Mİ?

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi. Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

MEHMET SEPİL'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Göztepe kulübünün devriyle ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Başkan Mehmet Sepil'in haberlerle ilgili sessizliğini bozması bekleniyor. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı. 2014'ten beri başkan olan Sepil'le Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu.