Lüks yat yaklaştı, herkesi heyecan bastı! Abramovich adım adım Süper Lig'e geliyor
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Yaptırımlar sebebiyle sahibi olduğu Chelsea'den uzaklaştırılan Rus milyarder Roman Abramovich'in hedefi Süper Lig ekibi Göztepe. Rus oligark Abramovich'in lüks yatı Datça'ya gelince söylentiler kuvvetlendi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması sebebiyle Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de yaptırımlara uğradı. Rus oligark, sahibi olduğu Chelsea'den uzaklaştırıldı. Kulüp de yaptırımlara uğradı. Rus milyarder, yoktan var ettiği Chelsea'yi satmak zorunda.
Geçtiğimiz günlerde Telegprah'ta Thom Gibbs imzalı haberde Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi. Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapmayı düşünüdüğü ileri sürüldü.
Göztepe taraftarları sosyal medyada uzun süredir kulübün satılacağı iddialarını konuşuyor. Özellikle yerli bir firmaya devredileceğine yönelik birçok iddia yayınlandı. Taraftarlar kulübün akıbetini merak ediyor.
Abramovich'in Göztepe'yi istediği iddiaları konuşurken Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.
Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi. Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.
Göztepe kulübünün devriyle ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Başkan Mehmet Sepil'in haberlerle ilgili sessizliğini bozması bekleniyor. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı. 2014'ten beri başkan olan Sepil'le Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu.