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Kansere yakalandıktan sonra kariyerini noktalayan eski futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kansere yakalandıktan sonra kariyerini noktalayan eski futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kanser tedavisi gördükten sonra futbolu bırakan eski Hırvat futbolcu Nikola Pokrivac, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bir dönem Monaco ve Dinamo Zagreb gibi önemli kulüplerde forma giyen Pokrivac, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Nikola Pokrivac, Hırvatistan'ın kuzeyinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

KANSERE YAKALANDI, FUTBOLU BIRAKTI

Henüz 39 yaşında hayata veda eden eski Hırvat milli futbolcu, 2008-2009 sezonunda Monaco ile yaklaşık 30 maça çıkmıştı.

Kariyerinde Dinamo Zagreb gibi önemli kulüplerde de forma giyen Pokrivac, 2015 yılında nadir görülen bir kanser türüne yakalanmasının ardından profesyonel futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

Kaza sırasında araçta bulunan diğer iki kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yolcuların durumu ciddiyetini koruyor. Futbol dünyasını yasa boğan bu acı haber, özellikle Hırvat futbol camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Kansere yakalandıktan sonra kariyerini noktalayan eski futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kansere yakalandıktan sonra kariyerini noktalayan eski futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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