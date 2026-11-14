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Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig'de Fethiyespor'u 5-1 mağlup etti

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Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig'de Fethiyespor'u 5-1 mağlup etti
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Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında evinde Fethiyespor'u 5-1 mağlup etti. Taner Gümüş iki gol kaydederken Fethiyespor'da Uğur Ayhan kırmızı kart gördü.

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında evinde Fethiyespor'u 5-1 mağlup etti.

Hakemler: Enver Aydın, Volkan Esen, Umut Avdaş

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Ömer Kuşan, Berk Taşkın, Emir Kayacık, Talha Yünkuş, Muhammet İmre (Alparslan Öztürk dk. 75), Bünyamin Yürür (Berkan Fırat dk. 46), Yusuf İnci (Sefa Narin dk. 38), İbrahim Halil Talay (Enes Yılmaz dk. 46), Görkem Bitin (Yasin Abdioğlu dk. 63), Taner Gümüş

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Mehmet Kağan Türkmen dk. 79), Eren Erdoğan (Jamal Camcı dk. 66), İrfan Akgün, Uğur Ayhan, Bora Aydınlık, Fatih Kurucuk, Alberk Koç (Yusuf Türk dk. 89), Deniz Erdoğan (Kerem Pals dk. 89), Enes Şahin

Goller: Taner Gümüş (dk. 36 ve 88), Görkem Bitin (dk. 53 pen.), Berkan Fırat (dk. 71) (Kahramanmaraş İstiklalspor), Enes Şahin (dk. 57) (Fethiyespor)

Kırmızı kart: Uğur Ayhan (dk. 89) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Berk Taşkın, Enes Yılmaz (Kahramanmaraş İstiklalspor), Fatih Kurucuk, Deniz Erdoğan, Bora Aydınlık (Fethiyespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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