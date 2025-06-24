Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri belli oldu. Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan temsilcimiz, ilk turda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak. ABB FOMGET, Neftçi ile yapacağı maçı kazanması halinde, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşılaşak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşı karşıya gelecek.

İLK RAKİP AZERBAYCAN'DAN

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, ABB FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'ndaki ilk rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi oldu. Bu karşılaşma, 30 Temmuz'da yarı final mücadelesi olarak oynanacak. Kura törenine kulüp adına başkan Yalçın Demirkol katıldı.

MUHTEMEL RAKİP İSRAİL'DEN

ABB FOMGET'in Neftçi ile yapacağı maçı kazanması halinde, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşılaşacağı belirtildi. Bu karşılaşmanın galibi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna yükselme hakkı kazanacak. Önemli bir detay olarak, her iki maçın da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da oynanacağı bildirildi

İSRAİL - İRAN SAVAŞI KORKUTUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli FOMGET'in taraftarları sosyal medyada İsrail karşıtı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Mansur Yavaş'ın da süreci dikkatle takip ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail İran savaşına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde büyük ihtimal İsrail ve Türkiye temsilcilerinin maçında bir gerginlik olacağı öngörülüyor.

TFF YÖNETİCİSİ AKÜZÜM: ALLAH MAZLUM VE MAĞDURLARI KORUSUN

Bu süreçle ilgili düşüncesini sorduğumuz TFF Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde millet olarak kadın futbolda temsil edilmemiz çok önemli. FOMGET'in Türk bayrağını temsilen grup aşamasına kalmasını istiyoruz. İsrail temsilcisi ile oynanırsa orada devletimiz tedbiren gerekli aksiyonları alır. İsrail konusunda Türk milletinin mazlumun yanında bir tavrı vardır. Allah mazlum ve mağdurların yardımcısı olsun. Siyaset ile sporu ayırmak lazım. Gönlümüz elbette Türk kadın futbolunun Şampiyonlar Ligi'nde sürekli katılımından yanadır" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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