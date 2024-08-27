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Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 14 takımın katılımıyla oynanacak olan yeni sezon, 8 Eylül'de başlayacak ve 5 Mayıs 2025'te sona erecek. Şampiyon takım UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkını elde edecek.

KADIN Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Esma Ersin, TFF Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri katıldı.

14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak yeni sezon, 8 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 22 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre ise 26 Ocak 2025'te start alacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Sezon sonunda ligi şampiyonlukla tamamlayan takım önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını elde edecek, son 3 sırada yer alan takımlar ise Kadınlar 1. Ligi'ne düşecek.

URAL AKÜZÜM: 'KADIN FUTBOLU TÜRKİYE'DE İNANILMAZ BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR'

Kadın futbolunun Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel barındırdığını ifade eden TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Futbol ailesinin değerli paydaşları, sayın başkan vekilim, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli başkanlar, değerli kadın futbolu ailesi, hepinize saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki TFF Yönetimi olarak bir süre önce seçildik. Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun size selamlarını gönderdiğini söylemek istiyorum. Kadın futboluna çok önem vereceğiz, kadın futbolu Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Kadın futbolunda önümüzdeki 5 yılda bir 'master plan' ile Türkiye'nin dünyada etkili, itibarlı bir kadın futbolu ülkesi olmasını sağlamaya çalışacağız. Bu işin buradaki en büyük, en önemli kısmı da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi" ifadelerini kullandı.

'TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ, TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ VİTRİNİ OLACAK'

Dünyada kadın futboluna verilen önemin altını çizen Aküzüm, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, itibarlı bir lig olarak Türkiye'nin dünyadaki vitrini olacak. Dünyada da özellikle FIFA'nın regülasyonlarında kadın futbolunun temsiliyetine, kadın futbolunun gelişimine çok önem veriliyor. Bu manada, hep beraber futbol ailesi olarak el ele verip bu alanda Türkiye'yi öne çıkarmaya çalışacağız. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray'ı tekrar tebrik ediyorum, rekabetin içindeki diğer takımlarımıza da tebriklerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Milli takımımızın da bu başarılı çizgisinin devam etmesini umuyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayırlarla anacağımız bir 2024-2025 futbol sezonu bizi bekliyor. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Hakkarigücü Spor - Fatih Vatan Spor

Beylerbeyi Spor Kulübü - Beşiktaş

ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe

Wulfz Fatih Karagümrük - Galatasaray

Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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