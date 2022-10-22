Kadıköy'de Rossi'nin gecesi! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i yenerek liderliğe oturdu
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken Fenerbahçe hücüm organizasyonlarında daha etkili olan taraftarı. Sarı-lacivertliler, kalabalık Başakşehir savunmasını aşmakta güçlük yaşarken hücumu bitirecek son toplarda hedefi bulamadı. Takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
İkinci yarıya Başakşehir etkili başlarken turuncu-lacivertliler, Traore ile etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe rakip kalede baskısını artırırken, sarı-lacivertliler aradığı golü 84. dakikada buldu. Sonradan oyuna giren Diego Rossi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 20 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.