Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL

11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

OKAY YOKUŞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

EN-NESYRI FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇE'DEN GOL İTİRAZI

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında 53. dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

İkinci yarıda baskısına devam eden Fenerbahçe, Brown ile gole yaklaştı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Archie Brown'ın ceza sahası solundan sol ayağının üstüyle çektiği sert şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor da 10 puanda kaldı.