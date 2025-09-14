Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Youssef En-Neysri'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL

11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

OKAY YOKUŞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

EN-NESYRI FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇE'DEN GOL İTİRAZI

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında 53. dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

İkinci yarıda baskısına devam eden Fenerbahçe, Brown ile gole yaklaştı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Archie Brown'ın ceza sahası solundan sol ayağının üstüyle çektiği sert şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor da 10 puanda kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Fenerbahçe galibiyeti hak etti..trabzonspor'un iptal edilen golü( fulden dolayı) ve gördükleri kırmızı kart kararıda doğru bir karardı..

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme120
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Sg lan..Onuachu nun attigi gol faul falan degil..Adamin boyu uzun..Fenerli topcu topa cikamadi..

yanıt40
yanıt24
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Lan'ını alıp gitmeden önce pozisyonda trabzonsporlu oyuncunun faul ile top kazabımınfan dolayı iptal..ula Laz kafalı normal bir durum olsa gol geçerli olurdu..

yanıt14
yanıt25
Haber YorumlarıCarsambali:

Onuachu'nun attigi net golu iptal eden oe hakemler...

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Sen gözüne bir gözlük tak.????????

yanıt8
yanıt21
Haber YorumlarıAdil karli:

ne hakemi? kukla demek istedin

yanıt8
yanıt2
Haber Yorumlarımehmetaydogan:

Ne olay oldu? hayırdır admin kim kimi dövdü ne oldu da olaylı derbi diyorsun?

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
