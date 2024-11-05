Üye Girişi
Haberler

Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere sarı-lacivertlilerden 5 ismi PFDK'ya sevk etti. Portekizli teknik adamın 3 farklı maddeden sevk edilmesi dikkat çekerken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilenler arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN 5 KİŞİ SEVK EDİLDİ

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere 5 isim PFDK'ya sevk edildi.Mourinho'nun 3 farklı maddeden sevk edilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilenler arasında yer aldı.

İşte o isimler;

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
  • Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı
  • Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan
  • Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko
  • Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic
  • Fenerbahçe antrenörü Salvatore Foti

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili sevk açıklaması şu şekilde;

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in aynı müsabakadaki "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ ACUN ILICALI'nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN DZEKO'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yar alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 AK Partili Hüseyin Yayman 'Remzi Kartal' sessizliğini bozdu: Akademisyen olarak oradaydım

AK Partili Hüseyin Yayman 'Remzi Kartal' sessizliğini bozdu
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCemal Keleş:

Bu itleri ülkeden sınır dışı etmek lazım ,cezaya gerek yok,ülkeyi rezil ettiler.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenim kredisi bursa dönüşür mü? KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? Sporting Lisbon Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lisbon Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KYK kredisi faizli mi, geri ödemesi ne kadar? KYK burs sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN! Liverpool Bayer Leverkusen CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hüseyin Yayman, Remzi Kartal'la görüştü mü? Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi! Lille Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Borussia Dortmund Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.