Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket

Süper Lig kulüplerinin başkanları, futbolcuları ve teknik direktörleri silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmek için TFF'nin Riva'daki tesislerine gitti. Toplu fotoğraf çekiminin gerçekleştirileceği sırada alana gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kendisine selam vermek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u pas geçmesi sosyal medyada tepki çekti. Ancak Portekizli hocanın ilk başta fark etmediği Buruk'u daha sonra görerek selam verdiği ortaya çıktı.

Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Futbol ailesinin buluşmasında Jorge Jesus ile Okan Buruk arasında ilginç anlar yaşandı.

JORGE JESUS, OKAN BURUK'U GÖRMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, toplu fotoğraf çekimi için salona girdiği sırada kendisine selam vermek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u görmedi. İkilinin kameralara yansıyan o anları sosyal medyada da çok konuşuldu. Portekizli hocanın daha sonra fark ettiği Okan Buruk'a selam verdiği belirtildi.