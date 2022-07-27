Jorge Jesus: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu

"Uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı"

" Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu o takımı değişmek adil olmazdı"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maçın olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi olduğunu ifade ederek, "İyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin 7 şutu varken rakibin şutu yoktu. 11-11 oynarken Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına herkes inanıyordu. İsmail'in kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyonel olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü attı. Dezavantaja rağmen takımımız savaştı. Penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. 1 kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladığını hatırlatan Jesus, "Şu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transfer için kolay bir dönem değil" dedi.