İzmir derbisi nefes kesti

SON dönemde köklü kulüplerinin futbolda farklı liglerde mücadele etmesi nedeniyle derbilere hasret kalan İzmir, 7 yıl sonra kentin en eski iki temsilcisini 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta karşı karşıya getiren Altay- Karşıyaka derbisinde futbol şölenine ev sahipliği yaptı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ezeli rakipleri 7 sene sonra ilk kez buluşturan derbi sahada ve tribünde nefes kesti. Ev sahibi konumundaki Altay ve misafir Karşıyaka taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri doldururken, 90 dakika boyunca şov yaptı.

Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde sahaya birlikte, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartı taşıyarak çıkan iki takım sahada 90 dakika boyunca kıyasıya bir mücadele verdi. Karşıyaka'nın 59'uncu dakikada yıldızı Yasin Uzunoğlu'yla bulduğu gole Altay, 87'nci dakikada Onur Efe'yle karşılık verince takımlar birer puanı paylaştı. Derbi zaferini son anda elinden kaçıran Kaf-Kaf bu skora rağmen 20 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla Süper Lig'den düşerek amatörün kıyısına gelen Altay ise puanını 6 yaparak kıl payı düşme hattının üzerinde kaldı.

KARŞIYAKA: FUTBOLUN KASAP'I

Derbide galibiyeti son dakikalarda kaçıran Karşıyaka uzatma anlarında verilmeyen net penaltısına isyan etti. Uzatmada 90+5'inci dakikada Karşıyakalı Yasin, Altay kalecisi Semih'in elle müdehalesiyle yerde kalırken hakem oyunu devam ettirdi. Derbi sonrası Hakem Murat Kasap'ın yönetimiyle ilgili zehir zemberek açıklama yapan Karşıyaka, "Futbolun Kasap'ı" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Altay ile oynadığımız karşılaşmada hakem Murat Kasap, Sertan Akman, Erdoğan Çak ve Burak Baş'ın art niyetli yönetimi, futbolun ruhuna ve adaletine yakışmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Maç boyunca verdiği hatalı kararlar, pozisyonlara olan tutarsız yaklaşımı ve oyunun dengesini bozacak nitelikteki tutumları, sahadaki emeğimize gölge düşürmüştür. Karşıyaka Spor Kulübü olarak; futbolun adalet, tarafsızlık ve saygı ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Bu doğrultuda, bugünkü karşılaşmada yaşananlar hakkında gerekli değerlendirmeleri yaparak ilgili mercilere başvurularımızı gerçekleştireceğimizi kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.

TARİHİ SERİYİ KIL PAYI KAÇIRDI

Karşıyaka, Altay beraberliğiyle en yakın rakipleri Kütahya spor ve Uşak spor'un 1 puan önünde namağlup liderliğini sürdürürken geçen sezonki tarihi seriyi egale etme fırsatını kıl payıyla ıskaladı. Geçen sezon ilk hafta beraberlik aldıktan sonra üst üste 7 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, 8 haftayı namağlup zirvede geçti. Karşıyaka aynı dönemde Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim 2024'teki ani vefatıyla sarsılıp düşüş yaşayarak zirveden indi. Bu sezon ilk 7 maçta namağlup 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf derbide son dakikalarda fren yaptı.

YASİN'İN GOL ŞOVU SÜRÜYOR

Karşıyaka'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ömer Faruk'un 8 ay men cezası alması sonrasında transferin son gününde Muğla spor'dan kiralık olarak sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu golleriyle takımını sırtlamayı sürdürüyor. Genç santrfor, Karşıyaka formasıyla 6'ncı lig maçında 7'nci golünü derbide Altay'a attı. Yasin, performansıyla lige damga vurdu. Yeşil-kırmızılılarda ilk haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mücahit Aslan da son 4 maçta 11'de oynayıp 3 asiste ulaştı.

ALTAY İLKİ BAŞARDI

Tarihinin en zorlu dönemlerinden geçerek 2022'de Süper Lig, 2024'te 1'inci Lig, 2025'te 2'nci Lig'den düşüp amatör kümenin kıyısına gelen Altay derbide aldığı puanla moral buldu. Geçen hafta Tire 2021 FK'yı deplasmanda 90+6'ncı dakikada attığı golle yenip ilk galibiyetine ulaşan İzmir ekibi, derbide Karşıyaka önünde de geriye düşüp beraberliği 87'nci dakikada Onur Efe'nin uzak mesafeden füzesiyle kurtardı. İlk haftalarda dibe demir atan Altay, ilk kez iki hafta üst üste puan alarak 6 puanla düşme hattının üzerinde kaldı. Transfer yasağıyla 4 sezondur gençlerine sarılan Altay, derbiye Özgür hariç ilk 11'de tamamen altyapısından yetişen oyuncularla çıktı.

SİNAN KANLI: İZMİR KAZANDI

Altay'da derbi öncesi konuk Karşıyaka taraftarına bilet jesti yapan Başkan Sinan kanlı, maç sonrası, "İzmir kazandı" açıklaması yaptı. Sinan Kanlı sosyal medya hesabında, "Güzel İzmir'in yaşları 100 yılı aşmış asırlık iki güzide kulübünün müsabakası tüm Türkiye'ye örnek oldu. Aynı kuruluş ilkeleriyle mücadele eden ALTAY ve KARŞIYAKA üst düzey atmosferde kıran kırana mücadele etmesine rağmen müsabakayı dostlukla tamamlayarak böyle bir müsabakanında kardeşçe oynanabileceğini tüm spor kamuoyuna gösterdi" dedi.

Kanlı, "Rakibimiz Karşıyaka'ya hedefleri doğrultusunda üstün başarılar diliyorum kendi ekibimizide mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Puanlar paylaşıldı ancak kazanan İZMİR oldu. Müsabakanın atmosferinden dolayı yer yer oluşan gerginlikleride sağduyu ile karşılayan iki tribüne de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel derbide kulüplerimizi izlemeye ve heyecana ortak olmaya gelen tüm devlet büyüklerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, emniyet müdürlerimize, camia büyüklerimize, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine ve diğer paydaşlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MURAT ULUÇ TARİHE GEÇTİ

Altay'ın jübile yaptıktan 3 yıl sonra takımının transfer yasağı yüzünden 2022'de yeşil sahalara dönen 44.5 yaşındaki kaptanı Murat Uluç, Karşıyaka derbisinde bir kez daha tarihe geçti. Liglerin gol atan en yaşlı futbolcusu olan, halen en yaşlı profesyonel futbolcu konumundaki Murat, jübile yaptıktan sonra antrenör olarak görev aldığı Karşıyaka'ya sahada rakip oldu. Oyuna 64'üncü dakikada dahil olarak yenik durumdaki takımını ateşleyen tecrübeli golcü, 2021-2022 sezonunda antrenörlük yaptığı yeşil-kırmızılılar önüne 7 yıl sonra yine futbolcu olarak çıktı. İki takım arasında 2018 yılında oynanan son derbide de Altay formasını giyen emektör golcü, Karşıyaka'da çalışırken antrenörlüğünü yaptığı rakip takımdan Ferdi Burgaz'a sahada rakip oldu. Karşıyaka'yı 2 farklı dönemde çalıştıran Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de derbide eski takımından puan aldı. Karşıyakalı Tolga Ünlü de kariyerinde 4 sezon oynayıp 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığı eski takımı Altay'a rakip oldu.

SON DAKİKALARDA TRİBÜNLER GERİLDİ

Altay ile Karşıyaka arasında dostça başlayan İzmir derbisi son anlarda tartışmalı bitti. Hafta boyunca dostluk mesajları veren, önceki yıllarda birbirlerini play-off'larda tribünden destekleyen iki takım taraftarları ikinci yarıda gelen goller sonrası karşılıklı küfürleşti. Beraberlik golü sonrası, "Altay kümeye" tezahüratı yapan Karşıyakalılar, rakibin kalecisi Semih'e de tepki gösterdi. 19 yaşındaki Semih, Ozan'ın sakatlığıyla kaleyi devralmıştı.