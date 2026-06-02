Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

  • Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik suçlarından tutuklanmıştı.
  • Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen Karan, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
  • Tahliye kararı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karan hakkında hazırlanan iddianamede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı. Duruşmada tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Erkan Salamış Salamış:

okan buruk neden alınamıyor acaba

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

