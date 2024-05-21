İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek 2. sırada tamamladı
Erkekler Hentbol Süper Lig play-off sıralama 7.'lik serisi ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-29 yenerek seride 2-0 öne geçti ve ligi 2. sırada tamamladı.
Erkekler Hentbol Süper Lig play-off sıralama 7.'lik serisi ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-29 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, seride 2-0 öne geçerek ligi 2. sırada tamamladı.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı.
Ligi 7. sırada bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçını da 37-32 kazanmıştı.