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İzlanda maçında oynayabilecek mi? Montella'dan Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili açıklama var

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Uluslar B Ligi 4. Gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Galler maçında sakatlık yaşayan milli yıldızımız Arda Güler'in son durumuyla ilgili bilgi veren Montella, "Darbeye bağlı problem yaşıyor. Dün yürürken sorun yaşıyordu. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Onu değerlendireceğiz" dedi.

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Montella, Galler maçında sakatlık yaşayan Arda Güler'in son durumuyla ilgili de bilgi verdi.

"İZLANDA KOMPAKT BİR TAKIM"

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

"Çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocanın prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. Tarihsel olarak bakınca çok zorlu olduklarını görüyoruz. Son galibiyeti 9 sene önce aldığımız bir rakip. İzlanda ile tarihsel sonuçlara bakınca 13 maçta 2-3 kez galip geldik. Yarın güzel bir gün olması için elimizden geleni yapacağız.

ÖZEL ÖNLEM ALACAĞI BİR FUTBOLCU VAR MI?

Sadece takım gibi oynayabilen bir takım olduğunu görüyoruz. Bazı bireysel oyuncular olsa da çok fazla göze batan bireysel oyuncular yok. Takım oyununa yatkınlar. O yüzden isim vermeyeceğim. Duran toplarda ve taç atışlarında dahi tehlikeliler. Ona göre hazırlanmalıyız. Son dönemlerde her rakip bu tarz organizasyonlara çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız.

İzlanda maçında oynayabilecek mi? Arda Güler'in sakatlığındaki son durumu Montella açıkladı

"3 HAFTA SÜRE VERİLMESİ GEREKİYOR"

Geçen günler de çok konuştuk bunları, bilimin getirdiği bir açıklama var. 50-60 maç arasında oynayan oyuncularda, normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor. Sezon başlamadan önce de 35-40 güne ihtiyaçları oluyor. Ama biliyorsunuz ki geçen gün de böyle bir fark hissedildi. İzlanda'nın da fiziksel olarak daha önde olacağını düşünüyorum. Bu detayı baz almamız gerekiyor. Ama bu bizim kazanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Buna göre hazırlanıyoruz. Değerlendirme yaparken bunu baz alırken değerlendirme yaparsak çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz.

BARIŞ ALPER SÖZLERİ

Barış Alper Yılmaz çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da beni arada büyük takımlardan, şu anda eksik, aramızda değil. Ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor.

ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI

Diğer futbolcularımız da hazır. Arda darbe aldı, darbeye bağlı problem yaşıyor. Dün yürürken sorun yaşıyordu. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Onu değerlendireceğiz.

İzlanda maçında oynayabilecek mi? Arda Güler'in sakatlığındaki son durumu Montella açıkladı

"TÜRK DEĞİLİM AMA MİLLİ DUYGULARI EN İYİ ŞEKİLDE YAŞIYORUM"

Hocaların kaderi böyledir milli takımlarda. Her maç finaldir. Ama şunu söylemek lazım, hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmeye daha meyilliyim. Ama futbolculara geldiğinde anlamıyorum. Belki ben Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Bu aidiyet hissini yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız. Dışarıdan da birliktelik lazım. Birliktelikten güç doğar. Birliktelik lazım çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sadece içerideki birliktelik değil, dışarıdan da birliktelik lazım. Birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Sadece burada olan insanlara seslenmiyorum. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Her yerden birlikte olmamız gerekiyor.

İzlanda maçında oynayabilecek mi? Arda Güler'in sakatlığındaki son durumu Montella açıkladı

"HEDEFİMİZ A LİGİ'NE ÇIKMAK"

Artık yeni bir maceraya başladık. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak, önceliğimiz bu. En iyi şekilde hazırlanacağız. Ne gerekiyorsa bütün duygularımızı, çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz. İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz. Bilerek burayı seçtik. Yarın sadece İzmir için değil, Türkiye için çok önemli bir gün. Bu tarihi günde, güzel bir galibiyetle kutlamalara katkıda bulunmak istiyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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