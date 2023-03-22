İYİ Parti milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman'a rozetini Meral Akşener taktı

Trabzonspor camiasının efsane isimlerinden Ünal Karaman, siyasete atıldı. Daha önce MHP'nin aday olması için teklif götürdüğü iddia edilen Karaman, tercihini İyi Parti'den yana kullandı.

ÜNAL KARMAN'A ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Ünal Karaman, Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Karaman'a rozetini taktı.

"BİRİKİMİMİ MEMLEKETİMİN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN BURADAYIM"

Ünal Karaman rozetinin takılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Selçuklu kimliğiyle şekillenmiş, Mevlana hoş görüsünü şiar edinmiş şehrimde anamın, atamın tedrisiyle başlayıp, yüce milletimizin gönlüyle damıttığım birikimimi memleketimin hizmetine sunmak için buradayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden süreçte, ateşten çember içerisinde kalmış Anadolu'nun güven ve huzurla yaşanılabilir bir vatan halinde kalmasını sağlamak için bu topraklara düşmüş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere isimli isimsiz nice kahramanlara borçlu olduğumuz idraki ile buradayım." dedi.

MHP İDDİALARI VARDI

TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile 2021 yılında yollarını ayıran Ünal Karaman, o tarihten bu yana takım çalıştırmıyordu. Karaman'a Milliyetçi Hareket Partisi'nin de teklif götürdüğü iddia ediliyordu.

Meral Akşener'in Ünal Karaman'a rozet taktığı an: