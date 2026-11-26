Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Başkanı Petra Sörling, Türkiye'nin spor organizasyonları düzenleme konusunda kabiliyetli olduğunu söyledi.

Petra Sörling ve ITTF Operasyon Direktörü (COO) Chris Tam, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sörling, 2028 yılında Kapadokya'da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası ile İstanbul'da yapılacak Veteranlar Dünya Şampiyonası'nın Türk masa tenisine katkı sağlayacağını aktararak, "Burada en etkileyici olan şey Türkiye'nin sporda her kategori için faaliyet düzenleme kabiliyetine sahip olması. Türkiye, gençlerden veteranlara kadar her kategoride bunu başarabiliyor. 2028 yılında düzenlenecek bu iki turnuva için heyecanlıyım. İstanbul'daki şampiyonada ben de oynamayı planlıyorum. Katılım anlamında en son 6 bin kişilik bir rekor kırılmıştı. Türkiye'nin bu katılımı 8 bine çıkartabileceğini düşünüyorum. Türkiye de rekor kırma konusunda heyecanlıdır." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bu organizasyonu yapabileceğini biliyordum"

ITTF Başkanı Petra Sörling, Türkiye'nin 2026 Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Bahreyn'in 2026 Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na 6 ay kala ev sahipliğinden çekilmesinin beklenmedik olduğunu dile getiren Sörling, "Dünyadaki durum göz önüne alındığında aslında bunu anlayabiliyorum. İlk başta paniğe kapıldık fakat ITTF'nin yönetim kurulunda Veli Ozan Çakır gibi Türkiye'de çok güçlü bir isim var. Bu yüzden kendisine danıştım. Türkiye'nin bu organizasyonu yapabileceğini biliyordum. Yine de onların bunu kabul edeceklerinden emin değildim. Sonuçta turnuvaya 6 ay kalmıştı. Neyse ki kabul ettiler. Türkiye için Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak, 2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında çok önemli olacak. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli masa tenisçi Görkem Öçal'ın çok iyi bir sporcu olduğunu kaydeden Sörling, şunları söyledi:

"Görkem Öçal'ı ve antrenör olan babasını birkaç yıldır takip ediyorum. Kendisi fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu. Masa tenisinde zihinsel güç de önemli. Onun psikolojik anlamda da oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Çevresindeki oyunculara da ilham verdiği belli. Bundan dolayı çiftler kategorisinde madalya alması şaşırtıcı değil. Ayrıca Türk kadın masa tenisçilerinde gelişme var. Umman'daki WTT Star Contender Muscat organizasyonunda onları izledim. Oldukça iyilerdi. Bu şekilde sistematik ilerlediğinizde sonuçlar almaya devam edeceğinize eminim. Masa tenisinde antrenör de çok önemlidir. Bu antrenörlerin de katkısıyla 2028 Los Angeles'ta Türkiye'yi masa tenisi branşında görebiliriz."

Sörling, masa tenisinde karışık takım kategorisi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dahil edildiği için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Öncelikli amacımız, masa tenisi branşında sporcuların kazanabileceği madalya sayısını artırmaktı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar bu branşta 4 kategoride madalya veriliyordu. Tokyo'da karışık çiftler eklendi. Karışık takım kategorisini de eklemek için Çin'de şampiyonalar düzenlemiştik. Bu organizasyonlara çok fazla katılım oldu. Bu bizim ITTF olarak cinsiyet eşitliği kapsamındaki en özel faaliyetlerimizden bir tanesi olacak. Bundan dolayı çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Tam: "Her şeyden önemlisi bir masa tenisi hayran kitlesi oluşturmalıyız"

ITTF Operasyon Direktörü (COO) Chris Tam ise Türkiye'de masa tenisi hayran kitlesi oluşturulduğu takdirde bu ülkede çok güzel işler yapılabileceğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen 2026 WTT Contender organizasyonunu beğendiğini aktaran Tam, "İstanbul, WTT Contender etkinliğinde zaten kapasitesini kanıtladı. Çok güzel düzenlenmiş bir organizasyondu. Daha ilerisi için adım adım düşünmemiz gerekiyor. İlk olarak sponsorlarımızla, federasyonumuzla ve yerel yönetimlerle ortaklıklar oluşturmamız gerekiyor. Her şeyden önemlisi bir masa tenisi hayran kitlesi oluşturmalıyız. Oluşturduğumuz hayran kitlesiyle beraber adım adım ilerlediğimizde çok daha güzel işler yapabileceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Chris Tam, masa tenisini tüm dünyaya yaymayı amaçladığını vurgulayarak, "Tüm dünyadaki masa tenisi hayranlarını bir araya getirmek istiyorum. Çin'de özellikle masa tenisi çok oynanıyor fakat biz bunu dünyaya yaymak istiyoruz. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir Dünya Şampiyonası düzenleyeceğiz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da yer alacağız. Bu şekilde masa tenisini tüm dünyaya yayarak hayran kitlemizi artırmak ve masa tenisini seven herkesi bir araya getirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu." diye konuştu.

Çin'in masa tenisindeki üstünlüğüne değinen Tam, "Çin, geçtiğimiz yıllarda bizim için çok büyük bir standardın ve performansın temsilcilerinden biri oldu. Bize de çok büyük ilham oldu. Bütün dünya yıllarca Çin'in antrenman yöntemlerini ve bu spordaki gelişimini takip etti. Ancak son birkaç yılda Avrupa'nın Çin'i yakalamaya başladığını söylemek mümkün. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na bakarsanız gümüş madalyayı İsveç'ten Truls Moregard, bronz madalyayı da Fransa'dan Felix Lebrun kazandı. Şu an dünya sıralamasındaki ilk 10'a baktığınızda Çinli sporcuların dışında birçok farklı ülkeden sporcuyu görebilirsiniz. Bundan daha fazlası da olabilir. Çin'de olduğu gibi çocukları küçük yaşta masa tenisine başlatıp onları gelişmeye motive etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA