İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.

PERDE SARA'NIN ŞIK GOLÜYLE AÇILDI

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

JUVENTUS SANİYELER SONRA KARŞILIK VERDİ

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı.

KONUK EKİPTEN BİR GOL DAHA

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu.

NOA LANG İLE GOLE YAKLAŞTIK

40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKORA DENGE GELDİ

Galatasaray, 49. dakikada skora eşitlik getirdi. Temsilcimizde topu alan Barış Alper'in sağ çaprazdan yerden şutunu Di Gregorio kurtardı. Devamında altı pas içinde hazır bekleyen Noa Lang topu filelere gönderdi. Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

JUVENTUS KARŞISINDA BİR KEZ DAHA ÖNDEYİZ

60. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Kazanılan serbest vuruş sonrasında, Sara topun başına geçti. Sol ayağı ile yaptığı sert ortada Sanchez topa dokunmayı başardı ve temsilcimizi öne geçirdi.

İTALYAN TEMSİLCİSİ 10 KİŞİ KALDI

Juventus'ta ikinci yarının başında oyuna giren Cabal, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

NOA LANG İLE FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında skor 4-2 oldu. Osimhen rakip ceza sahada Kelly'ye baskıyı yapıp topu Noa Lang'a kazandırdı. Hollandalı yıldız karşı karşıya pozisyonda nefis bir gol vuruşuyla Di Gregorio'yu mağlup etti.

RAMS PARK'TA BEŞİNCİ GOL GELDİ

Karşılaşmanın 86. dakikasında skor 5-2 oldu. Victor Osimhen yine Kelly'de söktü alıp topu sağdan bindiren Sacha Boey'e aktardı. Boey rakibinden sıyrıldı ceza sahası çapraz pozisyonda uzak direğe vurdu topu yan ağlara taktı.

İTALYA'YA AVANTAJLI GİDİYORUZ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, Torino'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'un sahasında oynanacak.