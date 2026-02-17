Haberler

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup etti. Juventus, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'un sahasında oynanacak.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Juventus oyuncusu Cabal, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  • Rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'un sahasında oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.

PERDE SARA'NIN ŞIK GOLÜYLE AÇILDI

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

JUVENTUS SANİYELER SONRA KARŞILIK VERDİ

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı.

KONUK EKİPTEN BİR GOL DAHA

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu.

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

NOA LANG İLE GOLE YAKLAŞTIK

40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKORA DENGE GELDİ

Galatasaray, 49. dakikada skora eşitlik getirdi. Temsilcimizde topu alan Barış Alper'in sağ çaprazdan yerden şutunu Di Gregorio kurtardı. Devamında altı pas içinde hazır bekleyen Noa Lang topu filelere gönderdi. Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

JUVENTUS KARŞISINDA BİR KEZ DAHA ÖNDEYİZ

60. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Kazanılan serbest vuruş sonrasında, Sara topun başına geçti. Sol ayağı ile yaptığı sert ortada Sanchez topa dokunmayı başardı ve temsilcimizi öne geçirdi.

İTALYAN TEMSİLCİSİ 10 KİŞİ KALDI

Juventus'ta ikinci yarının başında oyuna giren Cabal, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

NOA LANG İLE FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında skor 4-2 oldu. Osimhen rakip ceza sahada Kelly'ye baskıyı yapıp topu Noa Lang'a kazandırdı. Hollandalı yıldız karşı karşıya pozisyonda nefis bir gol vuruşuyla Di Gregorio'yu mağlup etti.

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

RAMS PARK'TA BEŞİNCİ GOL GELDİ

Karşılaşmanın 86. dakikasında skor 5-2 oldu. Victor Osimhen yine Kelly'de söktü alıp topu sağdan bindiren Sacha Boey'e aktardı. Boey rakibinden sıyrıldı ceza sahası çapraz pozisyonda uzak direğe vurdu topu yan ağlara taktı.

İTALYA'YA AVANTAJLI GİDİYORUZ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, Torino'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'un sahasında oynanacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Fenerlilerin gözü yaşlı

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Aha poşet den ses çıktı size bide çuval mi giydirsek

yanıt10
yanıt13
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

FB'li olarak GS'yi tebrik ediyorum. Mücadele içerideyken güzel. Dışarıdayken birbirimizle neden tartıştığmızı anlamıyorum.

yanıt39
yanıt4
Haber YorumlarıDoğuş:

Kemal öztürk biz takimimizi dağıtılan bir yağmurluk için sevmedik .Poşetlede izleriz çıplak ta izleriz.Başarı zorluklarla gelir.

yanıt16
yanıt3
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

tebrikler

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

JUVENTUS PARA KARŞILIĞI SATTI MAÇI

yanıt12
yanıt71
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

juventusta pek çıkmak istemedi bu cehennemden çok kötü top oynadı juve

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElektro Umut:

Hayallerin yıkıldı değil mi ?

yanıt27
yanıt1

Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

Görüntü Adana'dan: Valla öpüştüler Bayram! Günah, günah
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

Dev maç sonrası flaş sözler: Galatasaray'ın yenemeyeceği takım yok
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

Görüntü Adana'dan: Valla öpüştüler Bayram! Günah, günah
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

Dev maç sonrası flaş sözler: Galatasaray'ın yenemeyeceği takım yok
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu