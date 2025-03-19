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İsviçre ve Türkiye Futbol Federasyonları Arasında İşbirliği Görüşmesi

İsviçre ve Türkiye Futbol Federasyonları Arasında İşbirliği Görüşmesi
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İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek uluslararası futbol alanında iş birliği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha yer aldı. Karşılama esnasında TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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