Spor dünyasını şok eden ölüm! Bisikletçi Gino Madler, yarıştaki feci kaza sonrası hayatını kaybetti
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İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 5. etapta yaptığı kaza sonrası 26 yaşında hayatını kaybetti. Albula Dağ Geçidi'ndeki yüksek hızlı iniş sırasında kaza yapan Mader, hastanede yaşamını yitirdi.
İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 5. etapta yaptığı kaza sonrası 26 yaşında hayata gözlerini yumdu.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bahreyn Victorious takımının internet sitesinde yer alan açıklamada, turun dün gerçekleştirilen 5. etabında yaptığı kazanın ardından ağır yaralanan İsviçreli bisikletçi Mader'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Albula Dağ Geçidi'ndeki yüksek hızlı iniş sırasında kaza yapan Mader, hareketsiz şekilde yattığı su birikintisinin içinde bulunmuştu. Kaza yerinde ilk yardımla hayata döndürülen Mader, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.