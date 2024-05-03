İstanbul'da Uluslararası Haliç Kürek Yarışları Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul'un 2021'de düzenlemeye başladığı Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nın dördüncüsü yarın başlayacak.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcunun Haliç'te mücadele edeceği yarışlar, 2 gün sürecek.

Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek mücadelelerde erkekler ve kadınlarda 19 yaş altı ile 19 yaş altı mix kategorilerinde Fenerbahçe-Galatasaray derbi heyecanı da yaşanacak.

Yarın elemelere, 5 Mayıs Pazar günü de finallere sahne olacak yarışlar; open 27+ mix, open 27+ kadınlar, open 27+ erkekler, 19 yaş altı mix, 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler ve şirketler mix olmak üzere, toplam 7 kategoride gerçekleştirilecek.

1500, 4 bin ve 6 bin metre uzunluğundaki parkurlarda Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleri kullanılacak. Şirketler yarışı 1500, tüm eleme yarışları 4 bin, finaller ise 6 bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilecek. En fazla 14 tekne ile düzenlenecek yarışlarda sayının aşılması durumunda ön eleme yapılacak.

Birincilere 30 bin lira

Şirketler ve 19 yaş altı mix dışındaki tüm kategorilerde sadece Türkiye Kürek Federasyonuna bağlı kulüpler için geçerli olmak üzere, birinci olan ekibe 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin lira verilecek. Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüplere de ödül verilecek. Buna göre birinci kulübe 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye de 15 bin lira ödül verilecek.

Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda 'Deniz Küreği Yarışma Kuralları' uygulanacak ve kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya, ekiplere de kupa takdim edilecek.

Yarış programı

Elemeler:

4 Mayıs Cumartesi:

10.00 Open 27+ Mix (1. eleme)

10.30 Open 27+ Mix (2. eleme)

11.00 Open 27+ Erkekler (1. eleme)

11.30 Open 27+ Erkekler (2. eleme)

12.30 Open 27+ Kadınlar (1. eleme)

13.00 Open 27+ Kadınlar (2. eleme)

Finaller:

5 Mayıs Pazar:

10.00 Open 27+ Mix

11.00 19 Yaş Altı Erkekler

12.00 19 Yaş Altı Kadınlar

13.00 Open 27+ Erkekler

14.00 Open 27+ Kadınlar

15.00 19 Yaş Altı Mix

16.00 Şirketler Mix