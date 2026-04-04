İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırı tehdidinde bulunduğu binayı bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde tehdit ettiği bir bina için hava saldırısı düzenleyerek binayı yerle bir etti. Saldırının ardından patlama anı sosyal medyada görüntü olarak paylaşıldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu binalardan birini hedef alarak yıktı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Sur'un Burç Şemali beldesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun tehdit ettiği ve çevresinin boşaltılmasını istediği bina, saldırının ardından yerle bir oldu.

Binadan sıçrayan molozların kapattığı yolun temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde de füzenin isabet etmesinin ardından binada büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor