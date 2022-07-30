Isparta spor haberleri... Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı Isparta haberleri... Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde başladı. Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde başladı. İlk antrenman öncesi dualar edildi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına bugün Süleyman Demirel Üniversitesi sahasında dualarla başladı. İlk etap kampında IYAŞ Oteld'e konaklayacak olan pembe-yeşilliler, çalışmalarını üniversite sahası ve Isparta'daki sahalarda devam ettirecek. Yönetim, teknik kadro, futbolcular ve taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından teknik kadro ilk çalışmasını yaptırdı. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, başarılı bir sezon dileyerek ilk etap kampını kent merkezinde yapacaklarını söyledi. Şimşek, takviyelerin süreceği bilgisini verdi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yusuf Şimşek Isparta Spor Haberler

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